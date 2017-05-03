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В жару жителям Чувашии запретят ходить в лес

Общество

Чувашия устанавливает особый противопожарный режим

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Пожар в Кирском лесничестве
Иллюстрация: Cap.ru
Пожар в Кирском лесничестве

Чебоксары, 3 мая 2017, 10:27 — REGNUM  В Чувашии с 7 мая начнёт действовать особый противопожарный режим. Данное решение принято «в целях оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды» в регионе, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС Чувашии. Соответствующее постановление правительства будет действовать до особого распоряжения о его отмене.

Согласно документу, в этот период при 4−5 классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды будет запрещено посещение гражданами лесов, разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора на землях лесного фонда, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

«Данный нормативно-правовой акт принят исходя из того, что весенне-летний пожароопасный период сопровождается массовым выездом граждан для отдыха в лесные массивы и лесопарки, разведением костров, сжиганием твердых бытовых отходов, мусора, бесконтрольным палом сухой травы, что может привести к возникновению лесных пожаров. Ежегодно в стране по этой причине возникают тысячи лесных пожаров, погибают десятки людей. Поэтому сжигание сухой травянистой растительности является источником реальной угрозы жизни, здоровью людей и окружающей среде», — говорят в госкомитете.

По данным ГКЧС Чувашии, в 2016 году было принято аналогичное решение, что позволило в 8 раз снизить количество возгораний сухой травы по сравнению с 2015 годом. По информации Минприроды республики, сухая погода уже привела к возникновению очагов возгорания. В первые дни мая зафиксировано увеличение числа пожаров: за три выходных дня пожарные выезжали на возгорания 90 раз. Ранее были своевременно локализованы очаги возгорания в Кирском и Ибресинском лесничестве. По данным Минприроды, воспламенение произошло в районе железнодорожных путей из-за искр от проезжающего тепловоза.

Муниципалитетам рекомендовано ввести на соответствующих территориях особый противопожарный режим с установлением дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе предусматривающих привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, а также провести информационную работу.

Напомним, 30 апреля в Чувашии начался пожароопасный сезон. В лесничествах созданы диспетчерские службы для приема и учета сообщений о лесных пожарах, а также оповещения населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах. По условиям погоды будет проводиться наземное патрулирование лесных участков.

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Лесные пожары-2017
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