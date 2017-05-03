Mail.ru завершает сделку по покупке у Rambler & Co сайта Am.ru

Москва, , 10:13 — REGNUM Корпорация Mail.Ru Group завершает сделку по покупке у Rambler&Сo портала по продаже автомобилей Am.ru, сумма сделки — $10 млн, сообщает пресс-служба Mail.Ru.

По словам председателя совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Гришина, автомобильные доски объявлений — один из самых крупных онлайн-рынков, он стабильно растет во всем мире.

«Приобретение Am.ru создаст благоприятные условия для того, чтобы занять большую долю этого рынка, используя накопленные нами ресурсы и опыт, и сделать проект еще успешнее», — сказал Гришин.

Портал Am.ru будет интегрирован с порталом частных объявлений «Юла», что позволит Mail.Ru «продолжать наращивать присутствие на рынке classified».

Закрытие сделки ожидается в начале мая. В Rambler отметили, что сделка является примером реализации инвестиционной стратегии компании по венчурному финансированию стартапов на ранних этапах для дальнейшей продажи.

Основатель Am.ru Олег Голубцов со своей стороны отметил, что в результате сделки проект получит «устойчивую платформу», чтобы стать лидирующим автомобильным порталом в России.