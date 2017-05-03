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Откуда жители России узнают новости: опрос

Общество

Опрос ВЦИОМ

Илья Репин. Продавец новостей (фрагмент). 1873
Илья Репин. Продавец новостей (фрагмент). 1873

Москва, 3 мая 2017, 10:13 — REGNUM  Для большинства жителей России главным источником новостей о событиях в стране остается телевидение, но его популярность со временем снижается. Если в 2015 году новости по телевизору смотрели 62% граждан, то в 2017 году их число уменьшилось до 52%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Радио и газеты называют существенно реже (3% и 4% участников опроса соответственно).

Одновременно растет популярность интернета (включая информационные сайты, социальные сети и блоги), который сегодня используют для поиска новостных материалов 32% всех опрошенных (в 2015 г. — 22%).

На сегодняшний день интернет является главным источником новостей для 65% 18−24-летних и 50% 25−34-летних.

Опрос проведен 20−24 апреля 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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Как сообщало ИА REGNUM, 81% интернет-пользователей в России используют мобильные способы подключения. Среди граждан до 35 лет этот показатель достигает отметки в 85−87%. Причем в восьми случаях из десяти они пользуются мобильным интернетом каждый день. Наиболее востребованным сервисом, к которому обращаются пользователи через мобильный интернет — это социальные сети.

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