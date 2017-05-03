В Ростовской области чиновник-коррупционер получил условный срок

Ростов-на-Дону, , 10:10 — REGNUM В Ростовской области осужден бывший заместитель главы администрации Цимлянского района по факту злоупотребления и превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом ИА REGNUM 3 мая сообщили в облпрокуратуре.

Геннадий Ковалев совершил коррупционное преступление, курируя вопросы строительства, ЖКХ и архитектуры. Чиновник привлек одну из фирм к ремонту подъезда к детскому саду «Алые паруса», взамен чего она получила право на ремонт и строительство одной из трасс. Благодаря Ковалеву фирма стала победителем электронного аукциона на сумму более 6 млн рублей.

Затем экс-заместитель районного главы обратился к другой компании, которая подарила муниципалитету щебень, но на баланс он поставлен не был, его передали для ремонта дороги. При этом обвиняемый подписал акты приемки, в которых было указано, что подрядчик якобы затратил средства на покупку и доставку бесплатного щебня.

Злоумышленник нанес муниципальной казне ущерб в размере более 930 тыс. рублей, из которых «прикарманил» более 770 тыс. рублей.

Суд приговорил чиновника-коррупционера, обвиняемому по двум статьям Уголовного кодекса РФ, к условному сроку. Служители Фемиды назначили Ковалеву 2 лет 11 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Между тем, в Ростовской области продолжается расследование уголовного дела о халатности главы Цимлянского района при покупке жилья для детей-сирот. В отношении чиновника было возбуждено дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). Но позже всплыл ещё и факт получения Андреем Садымовыми ещё и взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как полагают следователи, 500 тыс. рублей деньги чиновник получил через посредника.

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