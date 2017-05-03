Среда, 3 Мая 2017 года
11:33:55 МСК

Полиция Рио-де-Жанейро провела крупную спецоперацию против наркодилеров

Общество

Банда наркоторговцев, действующая в Рио-де-Жанейро, оказала ожесточенное сопротивление полиции в районе Сидаджи Алта и спровоцировала грабежи проезжающего транспорта

Рио-де-Жанейро, Бразилия, 3 мая 2017, 10:53 — REGNUM  В результате крупной спецоперации военной полиции Бразилии, проведенной 2 мая против наркоторговцев Рио-де-Жанейро, два человека погибли и более 40 были арестованы, сообщает канал TeleSur.

Операция началась рано утром 2 мая в районе Сидаджи Алта в северной части города после поступления сообщений о присутствии и деятельности в районе преступной группы.

Первые оперативно развернутые отряды военной полиции сразу запросили подкрепления в виде поддержки с воздуха вертолетами для окружения преступников, которые были хорошо вооружены.

Секретарь по вопросам безопасности города Рио-де-Жанейро Роберту Са в ходе последующей прессе-конференции подтвердил гибель двух подозреваемых преступников и незначительные травмы, полученные тремя офицерами полиции в ходе операции.

Он также сообщил, что более 40 человек были арестованы, кроме того, были изъяты 32 автоматические винтовки, 11 гранат и четыре пистолета.

Во время операции члены преступной группы подожгли восемь автобусов и два грузовика на нескольких шоссе, чтобы парализовать движение в районе. В результате создался затор, растянувшийся на более чем 60 километров, а мародеры, воспользовавшись моментом, осуществляли грабеж остановившегося транспорта.

Напомним, Бразилии, в частности, город Рио-де-Жанейро, славится своим высоким уровнем преступности, и масштабы спецопераций против наркодилеров и торговцев оружием здесь приобретают характер локальных войн в городской застройке.

Статистика зафиксировала рост насилия здесь на 20% в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года. Власти города пытаются реализовывать программу по размещению спецотрядов в городских трущобах, фавелах, которые фактически находятся под контролем наркомафии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Медведев принял решение о повышении МРОТ под серьёзным давлением?
ВладивостокРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
БерлинГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное