Полиция Рио-де-Жанейро провела крупную спецоперацию против наркодилеров

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 10:53 — REGNUM В результате крупной спецоперации военной полиции Бразилии, проведенной 2 мая против наркоторговцев Рио-де-Жанейро, два человека погибли и более 40 были арестованы, сообщает канал TeleSur.

Операция началась рано утром 2 мая в районе Сидаджи Алта в северной части города после поступления сообщений о присутствии и деятельности в районе преступной группы.

Первые оперативно развернутые отряды военной полиции сразу запросили подкрепления в виде поддержки с воздуха вертолетами для окружения преступников, которые были хорошо вооружены.

Секретарь по вопросам безопасности города Рио-де-Жанейро Роберту Са в ходе последующей прессе-конференции подтвердил гибель двух подозреваемых преступников и незначительные травмы, полученные тремя офицерами полиции в ходе операции.

Он также сообщил, что более 40 человек были арестованы, кроме того, были изъяты 32 автоматические винтовки, 11 гранат и четыре пистолета.

Во время операции члены преступной группы подожгли восемь автобусов и два грузовика на нескольких шоссе, чтобы парализовать движение в районе. В результате создался затор, растянувшийся на более чем 60 километров, а мародеры, воспользовавшись моментом, осуществляли грабеж остановившегося транспорта.

Напомним, Бразилии, в частности, город Рио-де-Жанейро, славится своим высоким уровнем преступности, и масштабы спецопераций против наркодилеров и торговцев оружием здесь приобретают характер локальных войн в городской застройке.

Статистика зафиксировала рост насилия здесь на 20% в 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года. Власти города пытаются реализовывать программу по размещению спецотрядов в городских трущобах, фавелах, которые фактически находятся под контролем наркомафии.