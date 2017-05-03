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Молодой наркоторговец совершил дерзкий побег из китайской тюрьмы

Общество

27-летний преступник был осужден на пожизненное заключение

Пекин, 3 мая 2017, 10:08 — REGNUM  Правоохранительные органы провинции Юньнань подтвердили информацию о побеге из тюрьмы наркоторговца, на поиски которого стянуты все силы полиции. В настоящее время местонахождение 27-летнего Чжан Линцана неизвестно. Беглого преступника разыскивают более 3 тыс. полицейских.

Наркоторговец, который в январе 2017 года был осужден на пожизненный срок, сбежал из тюрьмы 3 мая примерно в 8:20 по местному времени. Чжан Линцан в числе прочих заключенных работал во дворе тюрьмы согласно распорядку дня. В какой-то момент преступник залез в грузовик, в кузов которого заключенные складывали мусор, и, протаранив ограждения, покинул пределы тюрьмы, пишет «Сина синьвэнь».

Сотрудники тюрьмы немедленно открыли огонь по грузовику, однако остановить его так и не удалось. Преступник скрылся на многотонной машине, которую он бросил у обочины дороги примерно через 2 км.

В настоящее время полиция прочесывает местность, беглеца ищут с помощью собак и вертолетов. Правоохранительные органы призвали местных жителей проявить бдительность и сообщать о любых подозрительных личностях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте Бюро общественной безопасности провинции Юньнань сообщило об успешном проведении спецоперации, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов КНР арестовали шестерых международных наркоторговцев и задержали партию метамфетамина весом более 14 кг.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция КНР арестовала группу международных наркоторговцев

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