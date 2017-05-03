Прошедший через пытки оренбужец получит 45 тыс. евро

Оренбург, , 10:10 — REGNUM Европейский суд по правам человека вынес решение о компенсации оренбуржцу Юрию Зонтову в размере 45 тыс. евро. Страсбургские судьи признали, что Россия нарушила в отношении мужчины статью 3 Европейской конвенции. Правозащитники намерены добиваться возбуждения уголовного дела по факту незаконного насилия в отношении Зонтова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете по предотвращению пыток.

«При назначении суммы компенсации суд учел не только тяжесть страданий, испытанных заявителем в результате применения к нему пыток и отказа властей эффективно расследовать его жалобу, но также и тот факт, что нарушение прав задержанного при опросе в отсутствие защитника и процессуального статуса поставило заявителя в уязвимое состояние», — подчеркивает юрист отдела международно-правовой защиты Комитета по предотвращению пыток Екатерина Ванслова.

Юристы также обратили внимание на то, что практика обращения в Европейский суд имеет крайне нежелательные последствия для России, поскольку из-за нерадивых следователей, не сумевших или не пожелавших эффективно работать по заявлениям граждан о насилии со стороны правоохранителей, подрывается как авторитет государства в целом, так и репутация отдельных национальных ведомств.

Напомним, что в апреле 2014 года в европейский суд по правам человека подано одновременно четыре жалобы жителей Оренбуржья на издевательства полицейских, в том числе была и жалоба Юрия Зонтова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году он заявил о том, что подвергся пыткам в отделе полиции № 4 по городу Оренбургу. По словам горожанина, его били резиновой дубинкой; душили до потери сознания. Такими методами полиция пыталась выбить признание в краже ювелирного изделия и телефона. Не выдержав пыток, мужчина подписал необходимое признание в совершении преступлений.

Впоследствии в травмпункте, а также при поступлении в ИВС и СИЗО у Зонтова зафиксировали телесные повреждения, а информация о преступлении была подана в следственный отдел по городу Оренбургу. По данным Комитета по предотвращению пыток, за время доследственной проверки вынесено 20 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 19 из которых по инициативе правозащитников впоследствии отменялись как незаконные и необоснованные.

После направления жалобы в ЕСПЧ следствие возбудило уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий», однако прокуратура отменила это решение, мотивировав тем, что телесные повреждения Зонтов получил в результате применения полицейскими приемов борьбы при задержании.

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