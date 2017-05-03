Среда, 3 Мая 2017 года
10:04:53 МСК

Ясное небо над Москвой 9 мая обеспечат 10 самолетов

Общество

Разгонять облака над столицей будут самолеты Военно-космических сил

Москва. 9 мая
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва. 9 мая

Москва, 3 мая 2017, 09:56 — REGNUM  В День Победы безоблачное небо над Москвой обеспечат 10 самолетов. Об этом сегодня, 3 мая, заявил директор АНО «Агентство атмосферных технологий» Виктор Корнеев, сообщает АГН «Москва».

Разгонять облака над Москвой в ночь с 8 на 9 мая будут девять самолетов Военно-космических сил (ВКС) — Ан-12 и Ан-26 и один самолет-метеолаборатория Як-42 «Росгидромет».

Корнеев пояснил, что для расчистки неба от облаков будут использоваться пиропатроны с йодистым серебром, порошкообразный реагент, жидкий азот и гранулированная углекислота.

«Работы начнутся в ночь с 8 на 9 мая и будут продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо. А ситуация будет плохая. Облака, несомненно, будут, возможно, будут даже осадки. К сожалению, такого тепла, как 1 мая, уже не будет», — сказал Корнеев.

Добавим, власти Москвы предусмотрели возможность разгона облаков на 1 мая, 9 мая и 12 июня. На эти даты выделены средства в размере 300 млн рублей.

Как сообщает ИА REGNUM. 9 мaя 2017 в Mocквe пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящeнныe 72-й гoдoвщинe Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. Цeнтpaльными coбытиями cтaнyт Пapaд нa Kpacнoй плoщaди, шecтвиe «Бeccмepтный пoлк», тeмaтичecкиe пpoгpaммы нa Пoклoннoй гope, нa пeшexoдныx зoнax, бyльвapax, в пapкax кyльтypы и oтдыxa. Кyльминaция пpaздникa станет гpaндиoзный caлют.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День Победы
Главное сегодня
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
«Денег нет, ставьте буржуйки»: в Якутии компаниям ЖКХ не дают госсубсидии
ЯкутскРоссия Проблемы ЖКХ Экономика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Тимошенко против МВФ. Новая политическая битва
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Медведев принял решение о повышении МРОТ под серьёзным давлением?
ВладивостокРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
Антитеррор во Франции: аресты, оружие, выборы
ПарижФранция Антитеррор Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное