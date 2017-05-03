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Граждане РФ назвали самые объективные темы новостей

Общество

70% респондентов считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах

Москва, 3 мая 2017, 09:54 — REGNUM  Граждане РФ считают самыми объективными новостями сообщения о стихийных бедствиях, работе президента и положении страны на международной арене, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса, 70% респондентов считают скорее непредвзятыми новостные материалы о природных катаклизмах, 55% считают таковыми новости о деятельности президента РФ Владимира Путина.

51% опрошенных назвали непредвзятыми сообщения о положении России на мировой арене. Треть респондентов (34%) верят в объективность данных СМИ о деятельности оппозиции. Еще меньше — 31% граждан РФ — назвали непредвзятыми сообщения об экономике России.

Сообщения в СМИ о происходящем на Украине называют объективными 40% респондентов. Если информация будет подана противоречиво в разных СМИ, с большей степенью вероятности граждане РФ поверят телевидению (46% в 2017 году, в 2013 — 60%).

Сайтам и блогам предпочтение в таком случае отдадут 25% опрошенных. Радио и газетам поверят по 2% респондентов, еще 11% доверятся «сарафанному радио».

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