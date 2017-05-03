В Чебоксарах выделяют землю под синагогу

Чебоксары, , 09:42 — REGNUM В Чувашии планируется передать в безвозмездное пользование земельный участок под строительство синагоги и общинного центра. Об этом сообщает Минюст республики.

В настоящее время в министерстве подготовили проект распоряжения правительства о передаче земельного участка в безвозмездное пользование Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России». «Земельный участок площадью 5,4 тыс. кв. м, являющийся государственной собственностью Чувашской Республики и расположенный в г. Чебоксары по ул. Университетская, д.24, планируется передать для строительства объекта религиозного назначения (синагоги и общинного центра)», — говорится, в частности, в сообщении.

В Минюсте напоминают, что в соответствии с законом земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет.

Отметим, что в апреле 2017 года правительство Чувашии приняло распоряжение о передаче в Алатыре административного здания автономной некоммерческой организации «Создание духовно-просветительских центров». Здание общей площадью 319,5 кв. метра передано «по договору безвозмездного пользования в целях осуществления уставной деятельности», говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано 316 религиозных объединений. Из них, по данным Минкультуры, 237 православных объединений (епархии, приходы), 52 исламских.