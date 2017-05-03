На Колыме предложили наделять глав администраций на севере правом нотариуса

Магадан, Магаданская область, , 10:02 — REGNUM Глав администраций северных районов в дальневосточных регионах предлагают наделить полномочиями нотариусов. Такая необходимость возникла в связи с тем, что из-за отсутствия нотариусов в отдаленных северных населенных пунктах их жители лишены возможности полноценно пользоваться нотариальными услугами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской областной думы.

Принятие соответствующего законопроекта о наделении на федеральном уровне глав нотариальными правами инициируют колымские законодатели, но такая проблема существует и в остальных регионах Дальнего Востока, где есть северные территории.

Министерство юстиции РФ уже дало поручение внести предложения по изменению федерального законодательства в части предоставления нотариальных услуг жителям отдаленных населенных пунктов. Сейчас законопроект проходит все необходимые процедуры согласования для вынесения на заседание Госдумы РФ.

ИА REGNUM напоминает, что в Магаданской области наибольшее количество отдалённых населённых пунктов находится в Северо-Эвенском и Среднеканском городских округах. В трети населённых пунктов Якутии нет даже интернета, а транспортное сообщение на большей части территории республики — сезонное.