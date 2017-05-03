Зауралье: диабет — не повод для инвалидности

Курган, , 09:38 — REGNUM В Курганской области, как и по всей стране, второй год лишают подростков с диабетом статуса инвалида. Причиной тому стал приказ Минтруда России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приказ министерства труда и социальной защиты РФ N 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» был издан 17 декабря 2015 года. Согласно ему, с 2016 года юным диабетикам до 14 лет статус инвалида присваивается автоматически, а после инвалидность сохраняют только при серьезных осложнениях — потеря зрения, отложения в почках, к примеру, более чем на 40%.

Далее, родители детей, внезапно ставших после 14-летия не инвалидами, автоматически лишаются права на бессрочный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Подростки сами себе ставят инсулин. То есть несовершеннолетнему человеку, лишенному многих гражданских прав по недозрелости, вручают самое главное в его же руки — заботу о здоровье и жизнедеятельности.

В Курганской области, по данным областной медико-социальной экспертизы, в статусе инвалида отказано 23 юным диабетикам, перешагнувшим четырнадцатилетний рубеж, передает телеканал ОТР.

Председатель общественной организации «Диабетическое общество» Курганской области Наталья Воробьева уточняет, что дело даже не в том, что подростков с серьезным заболеванием объявили самостоятельными. Диабет — дорогостоящая болезнь. У многих родителей нет элементарно финансовых возможностей поддерживать жизнь детей."На расходники к инсулиновым помпам в месяц нужно от 6,5 до 15 тыс. рублей на одного ребенка, еще от 500 до 1,5 тыс. рублей стоит набор из 50 тест-полосок, а их нужно три упаковки, — отмечает Воробьева в интервью Znak.com. — Когда ребенок признан инвалидом, деньги на его лечение выделяет федеральный бюджет. Как только инвалидности лишают, эта обязанность ложится на бюджет региона. А что такое региональный бюджет? В 2016 году бюджет здравоохранения, насколько я знаю, на 1 сентября был исполнен на уровне 68%. То есть даже не 70% за 8 месяцев! А ведь в этот котел входит не только диабет».

Заместитель директора областного департамента здравоохранения Елена Островских пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что подростки-диабетики — в приоритете, и региональным бюджетом не обделены. Что касается подробностей, сколько тратится на диабетиков, сколько из них — на детей с данным заболеванием, то Елена Островских предложила узнать их путем официального запроса.

Кстати, родители подростков-диабетиков Свердловской области и Зауралья отправляли петицию по данной проблеме президенту РФ Владимиру Путину. В Санкт-Петербурге и в Хабаровском крае — пожаловались в Госдуму на новые федеральные нормы. Второй год летят со всех концов страны петиции. Но власть словно не слышит их доводов: скудность региональной казны, на которую трудно положиться, и лишение контроля над детьми с серьезным заболеванием.