Шесть участников предматчевой драки отлучат от посещений игр «Краснодара»

Краснодар, , 09:30 — REGNUM Массовая драка, устроенная болельщиками перед игрой двух футбольных клубов — «Краснодар» и «Анжи» из Махачкалы — не прошла безнаказанно для самых ярых дебоширов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе клуба 3 мая, под санкции попали шестеро молодых людей.

Прежде всего, клуб поблагодарил так называемых «фанатов» за то, что «они дали нам возможность идентифицировать почти всех участников драки». Помогло видео, на котором запечатлена потасовка между фанатами, размещенное в интернете.

«Шестеро людей, называющих себя болельщиками «Краснодара», задержаны органами охраны правопорядка, к ним будут применены меры согласно действующему законодательству РФ», — говорится в официальном сообщении клуба.

Они будут внесены в чёрный список команды.

«Эти люди будут отлучены от возможности посещать домашние матчи нашего клуба», — уточнили в ФК «Краснодар».

На первый раз такое наказание будет действовать год. Также «черно-зеленые» надеются, что это послужит предупреждением «тем, кто впредь захочет принять участие в подобных вещах».

«В следующий раз на людей, внесенных в черный список, запрет на посещение матчей ФК «Краснодар» будет наложен навсегда», — заверили в клубе.

Не останутся безнаказанными и фанаты «Анжи». Которые также принимали участие в предматчевой потасовке. Когда их личности будут установлены, им также запретят посещать игры на стадионе клуба.

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В пресс-службе «Краснодара» отметили, что подобные явления ничего общего с футболом не имеют.

Как сообщало ИА REGNUM, болельщики сошлись стенка на стенку для выяснения отношений перед матчем 26-го тура «Росгосстрах» чемпионата России между «Краснодаром» и футбольным клубом «Анжи» из столицы Дагестана, который состоялся 1 мая в Краснодаре. С каждой стороны было как минимум по 30 человек. Причиной потасовки стали нецензурные кричалки, которые выкрикивали фанаты махачкалинского «Анжи».

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