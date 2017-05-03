В Чили 8 полицейских арестованы по обвинению в мошенничестве

Сантьяго, , 09:31 — REGNUM Суд Чили выдал ордер на арест восьми бывших сотрудников корпуса карабинеров и двух гражданских лиц по обвинению в хищении государственных средств, преступном сговоре и отмывании денег, сообщает канал TeleSur.

Прокурор Эухенио Кампос заявил, что число лиц, причастных к многомиллионному мошенничеству, затрагивающему военизированную полицию Чили (карабинеров), может достигнуть 80 человек.

«К 9 мая будет еще девять подозреваемых, что в общей сложности составит 44 человека, и, вполне вероятно, что эта цифра удвоится, то есть достигнет 80 обвиняемых», — заявил прокурор в суде столицы Чили Сантьяго.

В соответствии с последними данными расследования прокуратуры, размер мошенничества и хищений в корпусе карабинеров составил 17 миллиардов чилийских песо (25,4 миллиона долларов).

Прокурор также пояснил, что десять новых обвиняемые по делу организовали процесс легализации средств, обойдя все контролирующие органы, постепенно вливая их в финансовую систему в период с 2006 по 2017 год.

Напомним, прокуратура предъявила обвинения десяткам офицеров корпуса карабинеров, ушедших со службы, после обнаружения денежных переводов с банковских счетов корпуса другим лицам в виде командировочных между 2010 и 2015 годами.

Руководство корпуса 29 апреля в числе других мер объявило о привлечении гражданских специалистов для осуществления финансового контроля в учреждении и внешнего аудита.