В Белоруссии за апрель трудоустроились 85 тыс. человек

Минск, , 09:12 — REGNUM Больше 85 тысяч человек были трудоустроены в Белоруссии, как на постоянную, так и на временную работу, заявил начальник управления политики занятости министерства труда и социальной защиты Белоруссии Олег Токун, сообщает 3 мая UDF.by.

Таким образом, он прокомментировал информацию о том, что в начале апреля в республике было 43,4 тыс. человек, официально зарегистрированных в качестве безработных.

По словам Токуна, цифра трудоустроенных за апрель, которая в два раза превышает официальные данные по безработным, включает в себя не только тех, кто обратился в центры занятости, но и тех, кто приходил в комиссии при местных исполкомах. Иначе говоря, не все, кто был трудоустроен, были зарегистрированы официально как безработные.

Токун добавил, что тем, кто обращался в центры занятости или исполкомы с просьбой найти им работу, предлагали как постоянное трудоустройство, так и временное, включая оплачиваемые общественные работы.

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При этом начальник управления отметил, что «какое-то количество безработных будет всегда».

«Есть ведь люди, которые находятся в поиске работы: только уволились, ищут лучшее место. Так что какое-то количество безработных будет всегда», — сказал Токун.

Напомним, в начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к 1 мая все безработные должны получить работу. Президент отметил, что для решения проблем с трудоустройством нужно «создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее».

«И мы займем всех людей», — подытожил Лукашенко.

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