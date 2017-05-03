В результате обрушения железнодорожного туннеля в Китае погибли 12 человек

Пекин, , 08:39 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Гуйчжоу сообщили первые подробности ЧП, произошедшем в уезде Дафан городского округа Бицзе, где в результате обрушения строящегося железнодорожного туннеля погибли 12 рабочих.

Сразу после обрушения свода туннеля поступила информация, что 12 человек оказались в ловушке. Прибывшие к месту ЧП горные спасатели немедленно организовали спасательную операцию, которая завершилась спустя несколько часов, после того как спасатели обнаружили тела рабочих, ранее считавшихся пропавшими без вести.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили 12 человек. В настоящее время все они доставлены в близлежащие больницы, их жизни ничто не угрожает. По словам спасателей, данным людям удалось спастись благодаря тому, что во время обрушения они находились в непосредственной близости от выхода из туннеля, пишет «Чжунго жибао».

Туннель, где произошло происшествие, прокладывается для строительства новой высокоскоростной железнодорожной линии. Часть туннеля проходила через пласт угля, где, вероятнее всего скопился газ, взрыв которого стал причиной обрушения свода конструкции.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Организован разбор завалов, угроза повторного взрыва газа или обрушения отсутствует. Власти провинции Гуйчжоу сообщили, что семьи погибших и пострадавших при обрушении туннеля получат единовременную денежную компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 апреля в китайской провинции Шэньси произошло частичное подтопление угольной шахты. Благодаря оперативным действиям спасателей всех шестерых горняков, оказавшихся в ловушке под землей, удалось поднять на поверхность.

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