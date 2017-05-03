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Движение в Москве ограничат из-за репетиции Парада Победы

Общество

«Ограничения (3 мая) будут действовать с 17:00 мск до окончания мероприятия»

Москва, 3 мая 2017, 08:30 — REGNUM  В среду, 3 мая, в центре Москвы будет ограничено движение автотранспорта из-за генеральной репетиции Парада Победы. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил информационный центр транспортного комплекса столицы.

«Ограничения (3 мая) будут действовать с 17:00 мск до окончания мероприятия, — говорится в сообщении. — Также 7 мая будет ограничено движение с 5:00 мск до завершения репетиции».

Так, для проезда военной техники будет ограничено движение по улицам: Нижние Мневники и Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Садовая-Кудринская, Красная Пресня, Баррикадная, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверская, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, Боровицкой площади, улицам Моховая, Воздвиженка и Новый Арбат, Новинскому, Страстному и Тверскому бульварам, Б. Путинковскому переулку, Б. Москворецкому мосту, ул. Болотная, Болотной площади и Б. Каменному мосту.

Водителей транспортных средств просят отказаться от поездок в центр столицы, пересесть на общественный транспорт и планировать свои маршруты с учетом ограничений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все города РФ готовятся отметить 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая пройдут концерты, акции памяти, выставки и спортивные программы. Вечером в крупных городах состоятся праздничные салюты.

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