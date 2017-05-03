Неисправность самолета задержала болельщиков «Урала» в Сочи на 12 часов

Сочи, Краснодарский край, , 08:16 — REGNUM Болельщики футбольного клуба «Урал», приехавшие в Сочи 2 мая на матч любимой команды в «Локомотивом», на 12 часов застряли в олимпийской столице. Вылет рейса Сочи — Екатеринбург задержался из-за неисправности воздушного судна.

«3 мая при подготовке к выполнению рейса на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолёт должен был приземлиться в уральской столице ещё в 04:10. Однако до сих пор не покинул аэропорт Сочи. За фанатами «Урала» вышлют резервное судно, пишет «Российская газета». Ориентировочное время вылета 11:00 по Москве.

Болельщиков и других пассажиров рейса разместили в гостинице.

Напомним, 2 мая в Сочи состоялся матч между столичным «Локомотивом» и «Уралом» из Екатеринбурга в рамках финала Кубка России. Победу одержали «красно-зеленые». Счет на табло сочинского стадиона «Фишт» был 2:0. В дополнительное время на поле началась стычка между игроками, которая переросла в настоящую массовую драку.