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Неисправность самолета задержала болельщиков «Урала» в Сочи на 12 часов

Общество

За фанатами «шмелей» вышлют резервный борт

Сочи, Краснодарский край, 3 мая 2017, 08:16 — REGNUM  Болельщики футбольного клуба «Урал», приехавшие в Сочи 2 мая на матч любимой команды в «Локомотивом», на 12 часов застряли в олимпийской столице. Вылет рейса Сочи — Екатеринбург задержался из-за неисправности воздушного судна.

«3 мая при подготовке к выполнению рейса на воздушном судне Airbus A320 была обнаружена техническая неисправность», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолёт должен был приземлиться в уральской столице ещё в 04:10. Однако до сих пор не покинул аэропорт Сочи. За фанатами «Урала» вышлют резервное судно, пишет «Российская газета». Ориентировочное время вылета 11:00 по Москве.

Болельщиков и других пассажиров рейса разместили в гостинице.

Напомним, 2 мая в Сочи состоялся матч между столичным «Локомотивом» и «Уралом» из Екатеринбурга в рамках финала Кубка России. Победу одержали «красно-зеленые». Счет на табло сочинского стадиона «Фишт» был 2:0. В дополнительное время на поле началась стычка между игроками, которая переросла в настоящую массовую драку.

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