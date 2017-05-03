Ярославль выдвигается на звание города трудовой славы и доблести

Ярославль, , 08:09 — REGNUM Общественные организации Ярославля выдвинули город на звание города трудовой славы и доблести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

С такой инициативой выступили городской совет ветеранов, движение «Ярославль-2000», Общественная палата Ярославля и другие организации. Статус «Город трудовой славы и доблести» присуждает Межгосударственный Союз Городов-Героев и Городов Воинской Славы за трудовые заслуги города перед фронтом в годы Великой Отечественной войны.

Звание «Город Трудовой Доблести и Славы» присваивается городам на территории которых, или в непосредственной близости от которых граждане проявили массовый трудовой героизм и мужество при организации оборонных производств, строительстве оборонительных сооружений, организации госпиталей и так называемых «Арсеналов Победы «, где вся работа шла под девизом «Все для фронта, все для Победы! «, а также при формировании материально-технической базы войск.

Во время Великой Отечественной войны более полумиллиона жителей Ярославской области отправились на фронт, погибло свыше 200 тысяч человек.

С первых месяцев войны промышленность Ярославля перешла на выпуск военной продукции, сыграв важную роль в снабжении основных оборонных отраслей: шинный завод поставлял 70% шин страны всех типов, он произвёл продукции на 800 танковых, 3200 артиллерийских и 14 тысяч авиационных полков; автомобильный завод выпускал полуторные и трёхтонные самосвалы, корпуса для 37-миллиметровых снарядов; электромашиностроительный — промышленные электромоторы и осколочно-фугасные снаряды и так далее.

«Эту инициативу обсудят на заседании муниципалитета, и если народные избранники одобрят, то мэр города подпишет обращение в Межгосударственный союз городов-героев и городов воинской славы. Сколько его рассматривать будут — неизвестно, но мы надеемся получить этот статус к дню города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по символам и наградам, заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Ранее это звание уже получили Новосибирск, Челябинск, Магнитогорск, Электросталь, Закаменск, Волхов, Северодвинск, Фрязино, Череповец, Кемерово, Ишинбай, Златоуст, Королев. Ярославль может стать 14 городом трудовой славы и доблести. Ранее город претендовал на статус «Город воинской славы», однако не смог его получить.