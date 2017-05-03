Ребенок со второй головой в области живота родился в Индии
У второй головы не было глаз и ушей
Нью-Дели, 3 мая 2017, 07:59 — REGNUM Девочку, которая родилась со второй головой в области живота, прооперировали в индийском городе Джайпур. Четырехчасовую операцию провели еще 26 апреля, но СМИ узнали о ней только сейчас. Об этом сообщает The Daily Mail.
По данным газеты, паразитический близнец младенца был недоразвит. У второй головы не было глаз и ушей. Рядом в области живота у младенца была третья рука. Кроме того, паразитический близнец лишал ребенка жизненно важных питательных веществ.
Отмечается, что врачи в больнице успешно удалили отросток — новорожденная девочка уже идет на поправку.
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