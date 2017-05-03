Россия передала около 5 тонн гумпомощи жителям трёх сирийских провинций

Москва, , 06:06 — REGNUM Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 2 мая провели шесть гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Эс-Сувейда. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городе Алеппо — в районах Кади Аскар, Бенизид, Бустан Элькаср и Азиза — жителям было передано 800 порций горячей еды, 100 продовольственных наборов и хлеб.

Еще 800 продовольственных наборов были переданы жителям населённых пунктов Джааубет-Бургаль (провинция Латакия) и Таала (провинция Эс-Сувейда).

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 1492 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,8 тонны.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 21,5 тонны продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

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