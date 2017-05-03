Минюст КНР начал публиковать уведомления о наказании на своем сайте

Пекин, , 05:14 — REGNUM Уведомления о наказании специалистов в области права и правовых институтов стали доступны на официальном сайте Министерства юстиции КНР, сообщает 2 мая агентство «Синьхуа».

Подобного рода уведомления, выпущенные после 1 января 2017 года судебными администрациями, нотариальными и адвокатскими коллегиями в отношении юридических фирм, нотариальных контор, учреждений судебной экспертизы и их сотрудников стали доступны на официальном сайте министерства.

Как утверждает Минюст КНР, этот ход сделан с целью защиты законных прав граждан и стандартизации профессионального поведения.

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