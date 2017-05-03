Среда, 3 Мая 2017 года
05:32:41 МСК

В Новой Зеландии запретили слияние двух крупнейших издателей

Общество

Власти страны посчитали, что это вредно для демократии

Веллингтон, 3 мая 2017, 05:07 — REGNUM  Правительственная комиссия запретила сделку о слиянии двух крупнейших издателей газет в Новой Зеландии — Fairfax Media и NZME, передает Associated Press.

По мнению комиссии, объединение ресурсов корпораций нанесет вред демократии островного государства.

«Это слияние сосредоточит собственность и создаст влияние на медиа в беспрецедентной степени для современной либеральной демократии», — сообщил председатель комиссии Марк Берри.

Решение комиссии было поддержано профсоюзом журналистов Новой Зеландии. Представитель профсоюза Пол Толич приветствовал противодействие правительства «медиамонополиям», а для поддержания конкуренции новозеландских СМИ с мировыми гигантами предложил ввести налоги на Google и Facebook.

Компании Fairfax Media и NZME, напротив, «выразили разочарование» решением комиссии. Акции NZME упали на 6% после объявления о невозможности слияния.

Ранее две новозеландские корпорации заявили о необходимости объединения для того, чтобы конкурировать с международными интернет-гигантами. Объединенная компания контролировала бы почти 90% газетного рынка Новой Зеландии и большую часть новозеландских новостных сайтов.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны Прибалтики «понизились» в рейтинге независимости СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
БерлинГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
Антитеррор во Франции: аресты, оружие, выборы
ПарижФранция Антитеррор Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
The Daily Mail: «Меркель Путина не переубедила»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий БуяновЧто народ может противопоставить правящим элитам и их манипулированию
ФлоренцияИталия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
03.05.17
Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
02.05.17
Судьба Публичной библиотеки волнует петербуржцев больше, чем Исаакий
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Общество
NB!
02.05.17
Путин поговорил с Трампом по телефону
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
«Башнефть» без Хамитова, митинговая активность: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
02.05.17
Российские актеры объяснили причины отказа от выступления в Крыму
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Культура
NB!
02.05.17
«Мадуро созывает Учредительное собрание с целью ликвидировать оппозицию»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
02.05.17
Дмитрий БуяновРоссия на пороге мятежа. Усвоим ли мы уроки истории?
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
02.05.17
Песков прокомментировал слова Меркель об антироссийских санкциях
СочиКраснодарский крайРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
ещё главное