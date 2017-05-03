В Новой Зеландии запретили слияние двух крупнейших издателей
Власти страны посчитали, что это вредно для демократии
Веллингтон, 3 мая 2017, 05:07 — REGNUM Правительственная комиссия запретила сделку о слиянии двух крупнейших издателей газет в Новой Зеландии — Fairfax Media и NZME, передает Associated Press.
По мнению комиссии, объединение ресурсов корпораций нанесет вред демократии островного государства.
«Это слияние сосредоточит собственность и создаст влияние на медиа в беспрецедентной степени для современной либеральной демократии», — сообщил председатель комиссии Марк Берри.
Решение комиссии было поддержано профсоюзом журналистов Новой Зеландии. Представитель профсоюза Пол Толич приветствовал противодействие правительства «медиамонополиям», а для поддержания конкуренции новозеландских СМИ с мировыми гигантами предложил ввести налоги на Google и Facebook.
Компании Fairfax Media и NZME, напротив, «выразили разочарование» решением комиссии. Акции NZME упали на 6% после объявления о невозможности слияния.
Ранее две новозеландские корпорации заявили о необходимости объединения для того, чтобы конкурировать с международными интернет-гигантами. Объединенная компания контролировала бы почти 90% газетного рынка Новой Зеландии и большую часть новозеландских новостных сайтов.
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