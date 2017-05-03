В ООН отметили Всемирный день тунца

Нью-Йорк, США, , 04:36 — REGNUM В ООН прошло заседание, посвященное Всемирному дню тунца, который с этого года отмечается 2 мая, передает Associated Press.

С трибуны международной организации звучали призывы к защите и «консервации» популяции значимой рыбы, составляющей до 20% стоимости всей пойманной рыбы в Мировом Океане.

Заседание открыл председатель Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томпсон, представитель Фиджи. Он отметил, что почти две трети тунца в ресторанах и супермаркетах по всему миру поступает из Тихого океана.

«К сожалению, со снижением здоровья Океана, рыбные запасы, в том числе тунец, сталкиваются с растущими угрозами и неопределенностью в будущем», — сообщил Томпсон.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что тунец вносит «существенный вклад в мировую экономику» — более 80 стран занимаются промыслом тунца, тысячи рыболовных судов ловят тунца по всему Океану.

«Вместе с тем возрастающие угрозы, вызванные деятельностью человека, такими как чрезмерный промысел, а также последствия изменения климата… влияют на сохранение и устойчивое использование запасов тунца», — считает Дюжаррик.

Пресс-секретарь ООН призвал все страны и людей во всем мире «взять на себя обязательство защитить наш драгоценный ресурс — тунца».

Всемирный день тунца в этом году впервые отмечается ООН и призван обратить внимание международного сообщества на тунца. По-видимому, судьба тунца — один из наиболее значимых и актуальных вопросов для человечества.

Неизвестно, почему для международного «дня рождения» рыбы выбрано именно 2 мая, день трагедии в одесском Доме Профсоюзов, где в 2014 году были застрелены, забиты до смерти и сожжены 48 человек, сотни получили ранения. Расследование трагедии до сих пор не произведено ни украинской властью, ни ООН. Тунец важнее.

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