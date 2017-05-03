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Минздрав сообщает о снижении употребления алкоголя в России в 2016 году

Общество

Потребление алкогольной продукции на душу населения в 2016 году снизилось на 0,2 литра в перерасчёте на абсолютный алкоголь

Москва, 3 мая 2017, 04:30 — REGNUM  Минздрав России зафиксировал снижение употребления алкоголя в стране в 2016 году. Об этом 3 мая пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства об итогах работы, а минувшем году и задачах на 2017 год.

Согласно оценкам Минздрава, за прошедший год на одного жителя России пришлось в среднем на 0,2 литра употреблённого абсолютного алкоголя меньше, чем в 2015 года. Отмечается, что такое снижение эквивалентно 0,5 литра водки или 5 литрам пива.

В целом, как указывается, показатель потребления алкогольной продукции в перерасчёте на абсолютный алкоголь в 2016 году составил 10,3 литра на душу населения.

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Комментируя эти данные, директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко отметила, что последовательное снижение потребления алкоголя в среднем по России наблюдается с 2009 года.

«Срабатывают социальная реклама, все формы пропаганды ‑ и вот уже среди молодых людей модно вести здоровый образ жизни. Кроме того, стали доступнее альтернативные виды досуга — занятия спортом, например», — сказала представитель Минздрава, добавив, что отчасти снижению потребления спиртного способствует и введённый с 2013 года запрет на его ночную продажу.

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В свою очередь, гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что снижение потребления алкоголя лишь статистическое и связано оно с демографическим «провалом» пьющего населения.

«Основные потребители алкоголя — это население от 18 до 55 лет. С 1990 по 2002 год был демографический кризис, детей рождалось в два раза меньше. Соответственно, с 2008 года (когда рожденным в 1990 году исполнилось 18 лет) мы наблюдаем сокращение группы потребителей алкоголя: из неё выбывает порядка 2 млн человек, а прибывает только порядка 1 млн», — пояснил он.

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