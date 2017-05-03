В Бразилии вооруженные бандиты напали на лагерь индейцев

Бразилиа, , 03:39 — REGNUM Налетчики, вооруженные огнестрельным оружием, дубинками и мачете, напали на лагерь индейцев в штате Мараньян в Бразилии, передает Associated Press.

По информации миссионерского совета Римско-католической церкви в штате, налетчики ранили 13 человек. Один из членов совета сообщил журналистам, что двоим индейцам нападавшие отрубили руки.

Миссионеры считают, что бандитов могли нанять владельцы ранчо, которое индейцы «захватили» на прошлой неделе.

Правительство штата подтвердило информацию о нападении. По их информации пострадавших семеро, рук индейцам никто не отрубал.

Сообщается, что в конце апреля около 400 семей из племени гамела заняли 1250 гектар пастбищ в штате Мараньян, которые они считают своей исторической территорией. Захват земли вызвал конфликт с местными фермерами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля тысячи индейцев Бразилии несколько дней протестовали напротив здания Конгресса в Бразилиа. 25 апреля протесты переросли в массовые беспорядки — полиция применила против коренных жителей резиновые пули и слезоточивый газ, индейцы использовали против стражей порядка луки и стрелы.

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