Очередная смерть от вируса H7N9 зафиксирована в Китае
Погибшая — 68-летняя женщиа
Ухань, Китай, 3 мая 2017, 03:22 — REGNUM В китайской провинции Хубэй скончалась женщина от птичьего гриппа штамма H7N9, сообщает 3 мая газета Global Times.
Умершей 68-летней женщине диагноз был поставлен 27 апреля после нескольких дней лихорадки, передают власти города Ухань в своем заявлении. Смерть наступила 30 апреля.
Напомним, что ранее 34-летнему жителю города Дунинь провинции Цзянсу после его обращения к врачу с жалобами на плохое самочувствие, также был поставлен диагноз птичьего гриппа.
Вирус известен в Китае с 2013 года. С тех пор каждую зиму и весну в стране наблюдается повышенная заболеваемость этим опасным вирусом. В 2017 году от него уже скончалось более 100 жителей Китая.
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