Пекин облегчит жизнь иностранным специалистам

Пекин, , 02:32 — REGNUM Два центра для иностранцев уже созданы в Пекине и еще один центр удаленных услуг открыт во вторник, 2 мая с целью помощи иностранным специалистам в сфере обслуживания, передает агентство «Синьхуа».

Центры в районах Чаоян и Шуньи будут принимать заявления на постоянное проживание и долгосрочные визы для лучших иностранных специалистов в сфере обслуживания, иностранцев, участвующих в стартапах, китайцев с иностранным гражданством и молодых иностранных студентов.

Новые центры обслуживания сократят сроки принятия решения по предоставлению разрешения на постоянное нахождение на территории Китая со 180 до 90 рабочих дней.

Многие иностранцы, живущие в Чаояне — в большинстве своем проживают на территории или неподалеку от посольств и множества международных агентств и торгово-промышленных палат. В районе Шуньи расположен Пекинский столичный международный аэропорт и более 100 международных компаний. При этом количество иностранцев, проживающих там достигает 8 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай планирует упростить процедуру выдачи вида на жительства в целях «облегчения жизни» иностранцам.

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