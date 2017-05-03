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Поклон кораблям Великой Победы на Балтике

Общество

Экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» проведёт поиск места гибели подлодок Щ-406 и М-96

Участники экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» — 2016
Иллюстрация: Poklonexpedition.ru
Участники экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» — 2016

Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 01:26 — REGNUM  30 мая в Финском заливе у о-вв Гогланд и Большой Тютерс начнётся экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы», по поиску мест гибели советских подводных лодок. Участники экспедиции ставят своей целью попытаться найти места гибели Щ-406, погибшей в 1943 году под командованием Героя Советского союза Е.Я. Осипова и лодки М-96.

По многолетней традиции, в случае успеха поисковой работы 6 мая 2017 года в районе острова Гогланд в Финском заливе пройдет церемония увековечения памяти экипажей погибших подводных лодок. При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом. Экспедиция проводится при поддержке депутата Государственной Думы, генерала армии Николая Ковалёва, командования Западного военного округа и Управления федеральной пограничной службы ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Для отдания воинских почестей и проведения панихиды к острову Гогланд 5 мая из Кронштадта выйдет судно Балтийского флота, с представителями Западного военного округа, Московской Духовной академии и СМИ. Дайверы экспедиции установят на корпуса погибших кораблей мемориальные доски со списками членов экипажа, будет проведена панихида и отданы воинские почести.

Подводная лодка Щ-406, «Щука» серии X-бис, к началу Великой Отечественной войны была самой современной подводной лодкой в составе КБФ. С осени 1941 года и до ее последнего похода лодкой бессменно командовал Евгений Яковлевич Осипов, начавший войну в должности старпома этой же лодки. Лодка и ее командир прославились в 1942 году. Щ-406 была одной из нескольких лодок, которые в течении навигации 1942 года дважды ходили в боевые походы на коммуникации противника. Лодка под командование Осипова смогла добиться результатов в обоих походах и вернуться на базу, привезя с собой даже пленных моряков с потопленного транспорта противника. По официальным данным было потоплено 5 транспортов противника, по послевоенным данным удалось пока установить 3 достоверные цели Щ-406. Командование по заслугам оценило вклад подводников Щ-406 в борьбу с немецкими транспортными перевозками. Весь экипаж лодки был награжден орденами и медалями, а Евгений Яковлевич Осипов стал одним из всего двух подводников-балтийцев, удостоенных звания Герой Советского Союза к 1942 году.

В 1943 году в самом узком месте Финского залива, между финским мысом Порккала и эстонским островом Найссаар, была натянута двойная стальная сеть. Перед сетью стояли десятки рядов мин. Концентрация противолодочных средств в Финском заливе была доведена немцами и финнами до своего максимума за всю войну. Лодке Щ-406 и ее командиру предписывалось во что бы то ни стало прорваться в Балтийское море. 29 мая 1943 года Щ-406 ушла в море с острова Мощный, больше лодку никто не видел и на связь она не выходила. Командование до последнего не верило в гибель лучшей лодки и командира-подводника Балтики. Гибель Щ-406 до сих пор загадка. Немцы и финны неоднократно заявляли, о том, что их корабли потопили Щ-406 в первых числах июня 1943 года. Однако изучение зарубежных архивов не поддерживают этих версий.

Подводная лодка «малютка» М-96 пережила самые страшные по потерям подводных лодок годы 1942 и 1943. Но стала единственной балтийской подводной лодкой, погибшей в 1944 году. М-96 за годы войны не отметилась потопленными кораблями противника, но лодка стала знаменита как бессменная участница дерзких разведывательно-диверсионных операций. М-96 выполняла задания по ведению визуальной разведки в водах противника, высаживала разведывательно-диверсионные группы на острова Финского залива, и глубоко в тыл немцев, на территорию Эстонии. М-96 одна из немногих лодок, которые ходили в боевые походы в 1941, 42, 43 и 44 годах. Причем она единственная успела повоевать как на Балтике, так и в Ладожском озере.

Еще один примечательный факт: подводной лодкой М-96 с момента ее вступления в строй и до марта 1943 года бессменно командовал Александр Иванович Маринеско. Который зимой 1945 года станет самым результативным подводником Советского флота. М-96 погибла в своем седьмом за войну походе. Лодка была послана в воды Нарвского залива, для разведывания путей выхода для больших подводных лодок КБФ, которые с августа 1943 года в море не выходили. Уйдя в море 7 сентября 1944 лодка больше на связь не выходила, и на базу не вернулась. Вместе с лодкой погибли 22 члена экипажа.

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