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В Башкирии вспомнили жертв одесских событий 2014 года

Общество

В Уфе траурные акции прошли в двух местах

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Митинг в Уфе
© Кирилл Чалпанов
Митинг в Уфе

Уфа, 3 мая 2017, 00:23 — REGNUM  В Башкирии 2 мая в нескольких городах прошли акции в память о погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Как сообщили ИА REGNUM участники мероприятий, одиночные пикеты и возложения цветов у памятников, установленных в честь погибших в Великой Отечественной войне, прошли в Кумертау, Нефтекамске, Стерлитамаке, Белебее, Приютово, Сибае. В Уфе митинг против фашизма и цветных революций собрал около 100 человек.

В Кумертау одиночный пикет на центральной площади города провел руководитель РНЦ «Патриот» Виталий Луговой. «Прохожие подходили, выражали сочувствие, и задавали вопрос «Что делать?», — поделился своими наблюдениями общественник. — На этот вопрос однозначного чёткого ответа пока нет».

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Митинг в Уфе
© Кирилл Чалпанов
Митинг в Уфе

В Уфе митинг в память об Одесской Хатыни прошел в отдаленной части города, чем вызвал некоторое неудовольствие организаторов. На участников произвели впечатление слова представителя общественной организации Российское общество «Знание» Сергея Ширинкина: «Что может быть страшнее фашизма? Забыть о преступлениях фашизма!». Начался митинг с Минуты молчания, перед именами жертв Одесской трагедии горящими свечами было выложено слово «Помним!». В митинге приняли участие представители ВПП «Партия Великое Отечество», «Защитники Отечества», «Родина», движение НОД, руководитель Уфимского музея Сталина, гражданские активисты.

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Митинг в Уфе
© Кирилл Чалпанов
Митинг в Уфе

По мнению представителя ПВО Максима Божко, митинг 2 мая в Уфе в память о жертвах майдана и жертвах фашизма стал «определённой реперной точкой, вехой в развитии патриотических гражданских сил республики, и показал их качественное изменение». «Активистам-патриотам было важно не только сказать «НЕТ» майдану и фашизму, но и установить взаимодействие и подлинное сотрудничество, сверить часы и оценить возможности для наращивания активности, — считает политик. — Акцию можно рассматривать скорее как слет активистов — общественников, чем митинг в классическом понимании этого слова, поскольку она была осознанно проведена в рабочий день, что предполагает готовность её участников к реальной мобилизации. Опыт показал, что в Уфе есть серьезный костяк активистов, на такой «скелет», без сомнения, представляется возможным нарастить ощутимые «мускулы» единомышленников, и сделать кулак патриотических сил более весомым» .

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Митинг в Уфе
© Кирилл Чалпанов
Митинг в Уфе

Вечером представители нескольких партий и движений возложили цветы там, где траурные акции проходило уже дважды в 2015 и 2016 годах: на территории бывшего Новоивановского кладбища у часовни на месте разрушенной Скорбященской церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников евромайдана (по некоторым данным, в лице участников неонацистского движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с оппозиционными евромайдану активистами. Последние были оттеснены к Дому профсоюзов, который был подожжен. Тех, кто пытался выбраться из горящего здания, на улице экстремисты добивали битами при полном бездействии местной милиции. Только по официальным данным в тот день заживо сгорели и были убиты 48 человек. Более 250 получили ранения.

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