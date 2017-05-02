«Башнефть» без Хамитова, митинговая активность: Башкирия за неделю

Уфа, , 22:09 — REGNUM Вести с бензинового фронта

24 апреля ряд СМИ привел данные Башстата, согласно которым стоимость бензина на АЗС в Башкирии с 18 апреля 2016 года по 17 апреля 2017 года выросла в среднем на 6%. С начала года топливо в среднем подорожало на 1,7%. Заметнее всего за год выросли цены на бензин марки Аи-92 (Аи-93) — на 6,7%, до 35,74 руб. Аи-95 подорожал на 4,3%, до 38,86 руб. за литр, Аи-76 (Аи-80) подорожал на 5%, до 33,9 руб., дизтопливо — на 6,5% до 38,28 руб. На прошлой неделе между тем розничные цены на заправках повысили «Башнефть» и «Лукойл». По информации портала, популярные марки бензина компании подорожали на 20 коп. Стоимость марки АИ-92 повысилась до 35,6 руб. за литр, ATUM-92 — до 36,2 руб., АИ-98 — до 41,8 руб., АИ-95 — до 38,2 руб., ATUM-95 — до 38,7 руб.

Госслужащих вознаградят нешаблонно

ИА «Башинформ» в это день сообщило, что в Башкирии пересмотрят систему поощрений госслужащих. Начальник управления по вопросам государственной службы и кадровой политики администрации главы республики Рустем Хайдаров отметил, что в настоящее время оплата труда и мотивационные механизмы в государственных органах осуществляются по типовым шаблонам. Они не зависят от отработанного времени и вклада госслужащего. Поощрение осуществляется по усмотрению руководителя. «Нам нужна новая система показателей эффективности, и она должна быть объективной и прозрачной, не зависеть от вышестоящего руководителя», — считает Рустем Хайдаров.

Сама себе выплачивала долг

Ряд СМИ 24 апреля сообщил, что в Фёдоровском районе полтора года взыскивали долги не с того человека. В 2015 году из службы судебных приставов в территориальный отдел фонда поступили исполнительные документы о взыскании с трудовой пенсии гражданки задолженности по гражданско-правовому договору. По невнимательности ответственного лица долг стали удерживать не с должника, а со взыскателя. За 17 месяцев сумма незаконных удержаний превысила 150 тыс. рублей. Виновные привлечены к ответственности. Незаконно удержанные средства возвращены пенсионерке.

Лже-ОСАГО

25 апреля «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что сотрудники транспортной полиции пресекли деятельность организованной группы, участники которой продавали поддельные полисы ОСАГО в 20 городах России, в том числе в Башкирии. Группа также продавала фальшивые полисы в Оренбурге, Екатеринбурге, Челябинске и Перми. В Туймазах удалось установить двух подозреваемых, в задачи которых входил подбор курьеров для работы в различных городах. Региональным курьерам диспетчеры через почтовую связь направляли конверты с 50 поддельными бланками ОСАГО в каждом, при этом содержание конвертов было обозначено как сувенирная продукция. Затем жителям городов поступали смс-сообщения с предложениями купить пустой или заполненный полис по заниженной цене. Так, стоимость пустого бланка ОСАГО составляла примерно 2 тысячи рублей. На полисах имелись оттиски печатей региональных подразделений страховой компании, у организатора поставок было изъято 20 штампов региональных подразделений страховой компании. Полицией задержано восемь подозреваемых, среди которых как организаторы, так и курьеры. Изъято свыше тысячи поддельных бланков полисов обязательного страхования автогражданской ответственности.

Ресторан против культуры

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что в Уфе фирма-арендатор испортила памятник архитектуры — дом по ул. Коммунистической, 49, который известен как «усадьба Поповых». Компания планировала открыть в здании ресторан, для чего заменила окна и дверь. Этим она нарушила исторический облик архитектурного памятника и повредила исторический кирпич. Между тем в таких зданиях перепланировка допускается только после согласования проекта и проведения историко-культурной экспертизы. Как сообщает управление по госохране объектов культурного наследия РБ, ранее арендатор обращался за разрешением провести строительные работы, но получил отказ. Теперь фирму оштрафовали на 55 тысяч рублей, также она должна оформить документы и сделать работы соответственно закону, сообщает ведомство.

Башкир и китаец братья навек

Ряд СМИ 25 апреля сообщил, что Китай стал главным торговым партнёром Башкирии, по объему импортируемой продукции он вытеснил Германию с первого места. Башкирия увеличила экспорт в страны дальнего зарубежья, он вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда торговлю с 64 странами вели 186 республиканских предприятий, сейчас их количество увеличилось до 196, они торгуют с 69 государствами. Экспорт вырос на 39,2%, импорт сократился на 64. Главным торговым партнером в обоих направлениях сейчас является Китай. В Поднебесную республика продает пластмассы, каучук, промышленное оборудование, инструменты, оптику и медицинское оборудование. Из Китая в республику ввозят изделия из чермета, инструменты, ложки и ножи из недрагоценных металлов, продукты органической химии, из продовольствия — соусы. В первом квартале прошлого года по импорту в регионе первое место занимала Германия. Главным образом оттуда ввозили технику.

Недоглядели

26 апреля многочисленные СМИ сообщили, что в этот день в полицию поступило сообщение из больницы, куда с тяжелыми травмами была доставлена 12-летняя девочка. Установлено, что несколько детей находились на территории школы в селе Жуково Уфимского района. Во время игры на ученицу пятого класса, игравшую с друзьями в футбол на спортплощадке, упали металлические футбольные ворота. Высота конструкции — более двух метров, и ширина — около четырех метров. Девочка получила тяжелую травму и впала в кому. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать некачественная установка ворот, основание которых не было закреплено. Будет дана оценка действиям сотрудников школы в части обеспечения условий безопасного пребывания учащихся. Аналогичные проверки одновременно будут проведены прокурорами в других образовательных организациях республики.

Доходы растут

ИА «Башинформ» в этот день отметило, что в Башкирии растут налоговые и неналоговые доходы. По состоянию на 1 апреля, исполнение консолидированного бюджета (республиканского и местного бюджетов) Башкирии по доходам составило 42 млрд 743,6 млн рублей. Это на 8,8% больше прошлогоднего показателя. Из них налоговые и неналоговые доходы составили 35 млрд 647,0 млн рублей, или 24,5% к годовому плану. Это 3 млрд 836,2 млн рублей, или на 12,1% больше, чем в январе — марте 2016 года. Традиционно основными источниками доходов в регионе являются: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налоги на имущество и налоги на совокупный доход. В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая бюджета — 82,5% всех расходов, или 26 млрд 575,4 млн рублей.

Даже не мечтали

Ряд СМИ 26 апреля отметил, что Башкирия и Челябинская область могут совместно производить оборудование для нефтяной, нефтедобывающей промышленности. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов по итогам встречи деловых кругов обоих регионов в Челябинске. «Здесь перспективы предприятий Челябинской области и нашей республики очень велики», — считает глава республики. По оценке главы региона, тема импортозамещения «стоит в полный рост», а создание оборудования для гидроразрыва пластов — это «очень интересная, важная, большая и дорогая программа». «Меня очень заинтересовал проект, в который нас по сути сейчас пригласили, — поработать над задачей производства оборудования для добычи нефти технологией гидроразрыва пласта, — сказал в свою очередь губернатор Челябинской области Борис Дубровский и добавил: — Оказывается, мы можем задумываться о подобного рода технологиях, я считал, что это не про нас, и не думал, что у нас такое великое будущее».

Госпрограммы в Башкирии дополнят

27 апреля ряд СМИ констатировал, что региональное правительство фактически полностью перешло на программно-целевой формат работы, когда каждый бюджетный рубль привязан к показателю эффективности, об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов. Он провел заседание правительства, посвященное реализации госпрограмм в прошлом году. Правительство работало по 25 программам, одна из них — по развитию информационного общества — будет дополнена еще тремя направлениями. При этом глава региона заметил, что не все госпрограммы достигают целей. К примеру, в строительной отрасли она выполнена менее чем наполовину. Рустэм Хамитов в целом высоко оценил итоги работы в прошлом году: «Многие макроэкономические показатели в плюсе, и это радует». В то же время он заявил, что «значительное количество работающих имеют совсем небольшие доходы». Глава региона поставил задачу: работать над ростом заработных плат.

Ввод жилья просел

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что объем ввода жилья в Башкирии в первом квартале 2017 года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%, до 410 тыс. кв. м. Падение было более ощутимым, чем в среднем по стране (на 15%). Больше всего снизились показатели в Москве — на 59%, до 323 тыс. кв. м. В Нижегородской области они сократились на 26,6%, до 244,8 тыс., в Новосибирской области — на 21%, до 280,3 тыс. Около 9% от всего введенного в РФ жилья было построено в Московской области, 8,5% — в Санкт-Петербурге, 8% — в Краснодарском крае.

Люди труда, кто они?

Ряд СМИ 27 апреля привёл данные Башстата за 2016 год. В Башкирии средний возраст работающих — 40 лет. Трудовой деятельностью в республике заняты 1 млн 895 тыс. человек. Из них городе в работают 65,5%, в селе — 34,5%. Почти четверть составляет молодежь до 30 лет, в пенсионном возрасте находятся 12%. Профессиональное образование есть у 82% работников, высшее — почти у 28%. Только четверть работников являются индивидуальными предпринимателями, фермерами или производят продукцию в собственном домашнем хозяйстве на продажу, а 75% сосредоточены на предприятиях и в организациях. При этом в обрабатывающих производствах и оптово-розничной торговле занято одинаковое количество людей — 17% всех работающих. Каждый десятый трудится в сфере образования, каждый девятый — в строительстве, каждый восьмой — в сельском и лесном хозяйстве, каждый шестой — в здравоохранении и предоставлении социальных услуг. Безработным в 2016 году был почти каждый шестой работоспособный житель республики.

Вьетнамское молоко

28 апреля «Комсомольская правда» сообщила, что один из крупнейших производителей молока во Вьетнаме TH Group построит в Башкирии молочный завод. В проект планируется инвестировать порядка $220 млн. Власти региона во многом готовы пойти навстречу большому зарубежному концерну: под завод и животноводческий комплекс выделят участок в 7 тысяч гектаров и в перспективе еще 15 тысяч гектаров для выращивания кормов. Скорее всего, комплекс появится в Бурзянском районе Башкирии. Участок как раз таки в 7 тысяч гектар планировался там под молочный завод.

Миграционная аномалия

В этот день ряд СМИ сообщил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов призвал разобраться с миграционной аномалией. Задачей Стратегии-2030 прежде всего является формирование кадрового потенциала республики, заявил глава региона на межрегиональном кадровом форуме 27 апреля. «Не нефть, не газ, не машиностроение, не робототехника, а люди. Это главнейший и серьёзнейший вызов и вопрос сегодняшнего времени», — подчеркнул он. Глава республики выразил озабоченность тем, что через ее территорию за год в среднем проходит большой миграционный поток численностью до 130 тысяч человек. В Самарской области это 60 тысяч, в Татарии — 75−80 тысяч, в Челябинской области — 60−65 тысяч. «Пока сальдо не в нашу сторону: 125 тысяч человек приезжают, 130 тысяч уезжают. Мы должны понять, с чем связана такого рода аномалия в известном смысле этого слова», — сказал он. Рустэм Хамитов считает, что в соответствии с запросами рынка труда треть работников должна иметь высшее образование, пока в регионе эта цифра существенно ниже. Башкирия отстает от соседей по количеству вузов и количеству студентов на тысячу человек. По его мнению, нужно развивать «эффективную систему управления трудовыми ресурсами». При этом учитывать и сокращение численности населения, и снижение рождаемости, и старение.

Ингалятор вместо лечения

«Молодежная газета (Уфа)» 28 апреля сообщила, что жители села Раевский обвиняют врачей в смерти их полуторагодовалого сына. Родители утверждают, что их ребенку изначально поставили неверный диагноз. Но выяснилось это уже в республиканской больнице в Уфе, врачам которой спасти мальчика так и не удалось. Когда у ребенка появился кашель, врачи местной больницы настойчиво порекомендовали купить ингалятор. Родители лечили ребенка с его помощью три месяца. Когда ему стало хуже, мама отвезла ребенка в районную больницу и настаивала на госпитализации. По ее словам, ребёнок должного лечения не получил. Диагноз показал бактериальную инфекцию. Но начать лечение не успели. Малыш впал в кому и через две недели скончался. Республиканский Минздрав проводит собственную проверку.

Зелёный митинг

29 апреля в Уфе прошел ряд митингов. По сообщениям СМИ, один из них проводился в полдень на площади перед Дворцом спорта в Уфе. В нем приняли участие более 250 активистов регионального отделения партии «Зеленые» во главе с депутатом Госсобрания Башкирии, руководителем партии «Зеленые» в Башкирии Руфиной Шагаповой. Акция была посвящена проблемам экологии. «Это не протестная группа, а наоборот, мы привлекаем внимание общественности к охране окружающей среды. Это не просто слова — «Чисто не там, где не убирают, а там, где не мусорят». Действительно, от каждого из нас зависит то, насколько чистым, ухоженным и благоустроенным городом будет Уфа. И такое бережное отношение, как мы считаем, должно быть у всех жителей нашей страны и планеты в целом», — пояснила Руфина Шагапова.

Пылают страсти …

Ряд СМИ в этот день отметил, что в Уфе возле ДК «Химик» прошел митинг, организованный активистами регионального отделения «Открытой России». Перед началом митинга организаторы озвучили, что ожидают около 200 человек, хотя и заявлялся митинг на 500. Всего выступили около десяти человек, в основном делившиеся нерешенными проблемами: обманутые дольщики, противники точечной застройки. Здесь использовали хештег #надоело, который приклеивали на все лозунги с критикой мэра Уфы Ирека Ялалова и главы Башкирии Рустэма Хамитова. Недовольные их руководством, а также состоянием дорог, тарифами ЖКХ, экологической обстановкой, потребовали пресечения коррупции, повышения эффективности работы органов власти и управления.

Горят пожары

«Уфа1» 29 апреля сообщила, что пожарно-спасательные подразделения МЧС РБ принимают участие в ликвидации последствий низовых природных пожаров. Низовые пожары сухой травянистой растительности на общей площади 3,7 га зарегистрированы на территории Бурзянского, Белорецкого и Кугарчинского районов. В тушении пожаров задействовано 13 единиц техники и 33 человека личного состава. Социально значимые и потенциально опасные объекты в зону воздействия опасных факторов пожара не попадают, таким образом, населению нет никакой угрозы. Ситуация находится под контролем.

Хамитов и «Башнефть»

30 апреля ряд СМИ сообщил, что депутаты Госсобрания Башкирии не будут принимать поправки в закон о главе республики, позволяющие Рустэму Хамитову войти в совет директоров «Башнефти». Напомним, такое предложение поступило главе Башкирии от главы «Роснефти» в октябре 2016 года, после приобретения «Роснефтью» контрольного пакета у государства. После этого в Госсобрание был внесен проект поправок в закон о главе, позволяющих ему «по собственной инициативе» участвовать в управлении хозяйствующими субъектами. Поправки прошли в первом чтении, а позже их обсуждение приостановилось. 28 апреля на заседании комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам депутаты признали постановление о принятии поправок в первом чтении утратившим силу. По словам председателя комитета Виктора Пчелинцева, проект входит в противоречие с принятыми в апреле изменениями в ФЗ о противодействии коррупции, согласно которому законом запрещается главам регионов участвовать в управлении хозсубъектами, а разрешается участие лишь в управлении садоводческими, дачными потребительскими кооперативами, профсоюзами и советами муниципальных образований. «Против федерального законодательства бодаться себе дороже», — заявил Пчелинцев.

Уфимцы потребовали достойной зарплаты

1 мая ряд СМИ сообщил, что в Уфе на площади перед Домом профсоюзов состоялся митинг «За достойную зарплату, занятость, социальные гарантии!». Основными лозунгами на транспарантах уфимцев были «Нет — росту налогов и цен! Да — росту зарплат и пенсий!», «Наша сила — в единстве и солидарности!», «Мы — за доступное и качественное образование и здравоохранение», «Человеку труда — достойную зарплату». Председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов, выступая на митинге, отметил, что «главными требованиями российских профсоюзов остаются обеспечение полной занятости населения, достойная заработная плата и надежные социальные гарантии», подчеркнув, что данные лозунги были актуальны и сто лет назад. От имени руководства республики участников митинга поздравил с праздником Весны и Труда заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов, сообщив, что благодаря тесной работе в рамках республиканской трехсторонней комиссии удалось добиться неплохих результатов. «Конечно, хотелось бы большего, но в то же время только за 2016 год в реальном выражении на 1%, а в номинальном на 7% выросла заработная плата. Это немного, согласен, но вместе с тем это первый показатель в Приволжском федеральном округе, тогда как в 2015 году мы были на двенадцатом месте из четырнадцати».