«Бессмертному полку» в Астрахани поменяли место и время сбора

Астрахань, , 05:19 — REGNUM «Бессмертный полк», который пройдет по улицам Астрахани в День Победы, стартует не у Астраханского кремля, как это было заявлено ранее. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 3 мая, сбор участников шествия перенесен на улицу Твардовского около торгового центра «Кристалл».

Изменения местные власти пояснили тем, что ожидается беспрецедентное количество желающих пронести в общем строю портреты своих родных и близких, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Так, если в 2016 году к шествию присоединились порядка 17 тысяч астраханцев, то, по предварительным данным, на сегодня эта цифра уже гораздо выше.

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Изменится и время старта шествия — 10:00 по местному времени. Собираться участникам акции советуют заранее — уже с 9:00, чтобы успеть пройти пункты досмотра, которые расположат в створе улицы Тредиаковского. Учитывая уже по летнему жаркую погоду, астраханцам советуют иметь при себе головные уборы и питьевую воду.

Также на час раньше от ранее заявленного начнется и Парад Победы. Торжественное шествие стартует в 10:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально формировать колонну участников «Бессмертного полка» планировалось у Астраханского кремля. Годом ранее старт шествию был дан в парке «Армения».

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