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В Астрахани распоясались вандалы

Общество

Самолет в сквере Ветеранов страдает от рук хулиганов уже в третий раз за последние несколько месяцев

Самолет в сквере Ветеранов в Астрахани
Иллюстрация: Astrgorod.ru
Самолет в сквере Ветеранов в Астрахани

Астрахань, 3 мая 2017, 03:59 — REGNUM  В Астрахани вандалы в очередной раз осквернили самолет, установленный в сквере Ветеранов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 3 мая, хулиганы оторвали кусок с внутренней стороны кабины, а также исписали корпус нецензурными словами. Кроме того, были вырваны и украдены несколько кустов роз.

В мэрии напомнили, что цветы и деревья здесь были высажены совсем недавно на прошедшем субботнике. Администрация Советского района направила сообщение об акте вандализма в правоохранительные органы.

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Самолет в сквере Ветеранов уже не первый раз становится объектом осквернения. Хулиганские рисунки с памятного объекта ликвидировали и во второй половине апреля. Подвергся атаке вандалов памятники и 13 марта: его разрисовали краской. Искать хулиганов полиция начала, но пока о результатах не сообщалось.

«Мы не должны и не можем относиться к таким действиям равнодушно, — отметил тогда председатель городского Совета ветеранов Виктор Твердохлебов. — Это печально и обидно до глубины души. Поэтому я обращаюсь ко всем астраханцам, не будьте безразличны к нашей истории, к нашему общему городскому имуществу, научите своих детей уважительно относиться к нашей исторической памяти и к труду горожан».

Сотрудники администрации Советского района и волонтеры дважды выходили на субботник, чтобы закрасить вандальные надписи на самолете.

Отметились в первомайские выходные хулиганы и на недавно созданной «Аллее Семьи» на набережной Приволжского затона. Здесь у памятника, посвященного семье, вандалы разбили художественный элемент — сердце, вырвали цветы и саженцы деревьев.

Работа по ликвидации вандальных надписей на фасадах домов и объектах благоустройства в Астрахани была активизирована с начала марта. Рейды по устранению надписей, изображений нацистской символики во всех районах города проводятся еженедельно.

Сейчас в городе организована охрана порядка на территории памятников, где будут проводиться мероприятия, приуроченные к 9 мая. Для этого задействованы представители казачества, городская народная дружина, полиция, Росгвардия, частные охранные предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в город Ахтубинске Астраханской области подростки устроили «акробатические этюды» на площади Победы на территории мемориала, на плитах которого высечены имена советских солдат, защищавших Родину от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. «Тренировку» по паркуру молодые люди засняли на камеру и выложили в интернет. Хулиганы уже найдены, их родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. А с самими несовершеннолетними провели профилактическую беседу.

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