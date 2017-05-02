В Зауралье резко снизилось число отказов от детей

Курган, , 19:50 — REGNUM В Курганской области общественники выступили против беби-боксов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Зауралье Алены Лопатиной.

На круглом столе активисты обсудили систему использования беби-боксов в России. И пришли к общему знаменателю, что она себя не оправдала. Детский омбудсмен Алена Лопатина высказалась резко против развития этой темы в Зауралье, так как, по её словам, данная деятельность противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права и семейному законодательству Российской Федерации, а главное, традиционным семейным ценностям.

Ее мнение поддержал депутат Госдумы Василий Шишкоедов. Он считает, что беби-боксы лишь подталкивают юных матерей к необязательному материнству. И проблему оставления детей нужно решать иначе. А именно, активизировать усилия в борьбе с базовыми причинами, которые приводят к отказу от новорожденных, включив в эту борьбу корректное психологическое консультирование и социальную поддержку в случае незапланированной беременности.

По мнению участников обсуждения, наличие беби-боксов не способно повлиять на количество убийств матерями своих детей, так как обычно подобные преступления совершаются в состоянии аффекта, когда женщина не может в полной мере осознавать характер и значение действий, которые она совершает, тем более, искать адрес ближайшего беби-бокса. Кроме того, число детей-отказников снизилось в Курганской области в десятки раз. Заместитель начальника отдела опеки областного управления образования Татьяна Логиновских приводила в ноябре 2016 года данные: если в 2010 году в Зауралье было 66 отказов от новорожденных детей, то на 2016 год эта цифра снизилась до четырёх детей. Причина финансовая — «материнский капитал», после получения которого с асоциальными мамами возникает масса проблем у сотрудников опеки.