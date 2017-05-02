«Одесса. Помним»: В Екатеринбурге почтили память невинных жертв трагедии

Екатеринбург, , 19:05 — REGNUM В Екатеринбурге представители патриотических общественных организаций провели массовый пикет в память о погибших мирных жителях Одессы в Доме профсоюзов от рук радикалов, устроивших 2 мая 2014 года беспорядки. В мероприятии приняли участие более 100 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пикет был организован общественной организацией «Патриоты» с 11:00 до 20:00 по местному времени (09:00 — 18:00 мск) на Площади Труда. Активистами были установлены мемориальные стенды с фотографиями погибших в результате жестокой расправы. В течение всего дня к месту акции подходили горожане.

Также общественники с воздушными шарами траурного цвета встали в символический круг, почтили память жертв минутой молчания и зажгли свечи в память о погибших жителях Одессы.

Как сообщало ИА REGNUM, митинг-реквием в память о второй годовщине трагедии прошёл в Екатеринбурге 2 мая 2016 года. Тогда акция также продолжалась в течение всего дня и закончилась выступлениями активистов патриотических организаций города, которые осудили действия украинских радикалов и киевских властей, которые затягивают расследование уголовного дела.

Напомним, что 2 мая 2014 года в Одессе праворадикальные группировки и футбольные фанаты атаковали на Куликовом поле мирный лагерь, организованный гражданами, протестующими против государственного переворота, который произошёл на Украине в конце февраля 2014 года. Часть горожан, которые находились на тот момент в лагере, попытались скрыться от расправы в здании Дома профсоюзов. Однако экстремисты стали забрасывать здание бутылками с зажигательной смесью. В результате только по официальным данным в результате пожара погибли более 40 человек.

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