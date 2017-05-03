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«Час Кубани»: казачий караул шагает по Краснодару

Общество

Каждое воскресенье в центре Краснодара казаки с шашками демонстрируют Кубанскую вольницу

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Перед началом церемонии подготовка
Александр Мариинский © ИА REGNUM
Перед началом церемонии подготовка

Краснодар, 3 мая 2017, 11:24 — REGNUM  «Час Кубани» — так называется почетный караул, выполняемый кубанскими казаками с 2006 года. Впервые на Кубани почетный караул казаки выставили 12 июня 2006 года у памятника кубанскому казачеству, напротив администрации Краснодарского края.

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Почетный караул выступает к памятнику Екатерины II
Александр Мариинский © ИА REGNUM
Почетный караул выступает к памятнику Екатерины II

Начинается действо с молитвы «Отче наш» перед казачьим войсковым собором им. Александра Невского. Затем казаки в парадной форме с шашками в ножнах и в сопровождении казачьего оркестра и конного разъезда отправляются к памятнику Екатерины II. В конце 18 века императрица жалованной грамотой даровала казачеству Кубанские земли. Вольные казаки, в свою очередь, должны были эти земли охранять и содержать в порядке.

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Начало шествия казаков в 12-00, в воскресенье от войскового храма
Александр Мариинский © ИА REGNUM
Начало шествия казаков в 12-00, в воскресенье от войскового храма

Возле величественного памятника Екатерины IIостаются несколько казаков. Процессия, возглавляемая Василием Пинчуком, отправляется по улице Красной к памятнику Кубанскому казачеству.

Начальник почетного караула Василий Пинчук, в прошлом советский офицер, имеет за службу в Афганистане орден «Красной звезды». За ним марширует около 40 казаков, вместе с Кубанским духовым оркестром творческого объединения «Премьера».

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Начальник почетного караула Василий Пинчук
Александр Мариинский © ИА REGNUM
Начальник почетного караула Василий Пинчук

Как рассказал беседе с корреспондентом ИА REGNUM Василий Пинчук, попасть в роту почетного караула не сложно, надо вступить в казачье общество и написать заявление о вступлении в караул: «Место почти всегда есть, кто-то ушел в армию, кто-то поменял место жительства и переехал, кто-то нашел другую работу».

Форма казаков сшита по примеру Конвоя Его Императорского Величества, по этой же традиции выполняются и действия почетного караула. Сегодня в России это единственный почетный караул, выполняемый казаками каждое воскресенье, с 12 часов на протяжении всего теплого, годового периода времени.

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Перед администрацией Краснодарского края
Александр Мариинский © ИА REGNUM
Перед администрацией Краснодарского края

И это, уже традиционное шествие, считается визитной карточкой Краснодарского края.

Отметим, что каждый год накануне Дня памяти репрессированных народов, 26 апреля, или в этот день в Краснодаре проходит ежегодный парад Кубанского казачьего войска в память о безвинно погибших при советской власти.

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