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Подрядчики, мэрия или закон: кто виноват в разбитых дорогах Кургана

Общество

Общественники столицы Зауралья проинспектировали проблемные дорожные участки города

Курган, 2 мая 2017, 18:14 — REGNUM  В Курганской области ГИБДД не может заставить власти ремонтировать дороги, а власти — подрядчиков. На карте «убитых» дорог Общероссийского народного фронта в Зауралье около 50 проблемных объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения данной организации.

Представители общественности совместно с сотрудниками ГИБДД и мэрии проинспектировали улицы Станционную, Коли Мяготина, Невежина и Химмашевскую. «На всех участках, кроме улицы Невежина, подрядчики сняли верхний слой дорожного покрытия и на этом остановили работы, — сетует координатор проекта «Карта убитых дорог» в Курганской области Олег Рубцов. — Разумеется, ездить по таким дорогам без риска нанести ущерб своему автомобилю невозможно, да и небезопасно. Однако в таком состоянии они находятся длительное время и продолжают разрушаться».

В ГИБДД поясняют, что работа с местными властями напоминает басню про кота Ваську, который слушает, да ест. В мэрии Кургана, как считают автоинспекторы, не реагируют должным образом на замечания и предписания. И для наглядности провели замеры некоторых ям. Для примера — на перекрестке улиц Станционная и Володарского. Согласно нормативам, на проезжей части не должно быть выбоин, просадок покрытия и иных разрушений, препятствующих движению транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. Предельно допустимые размеры выбоин: длина 15 см, ширина 60 см, глубина 5 см. Параметры ямы на улице Станционной оказались в разы больше: ширина 240 см, длина 130 см, глубина 10 см.

Представители городских властей сослались на недобросовестность подрядчиков и несовершенство федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По словам чиновников, аукционы на ремонт выигрывают недобросовестные подрядчики, которые, предлагая низкую цену, в итоге выполняют работы некачественно или вовсе бросают объекты на ранних стадиях. Как и произошло в случаях с курганскими улицами Коли Мяготина, Химмашевская и Станционная.

Заместитель директора МУП «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» Денис Давыдов пояснил в интервью газете «Курган и Курганцы»: «Мы планировали отремонтировать эти участки дорог в прошлом году. Потенциальные подрядчики знали о сжатых сроках и жестких условиях контракта, когда выходили на аукцион. В результате сразу несколько подрядчиков не справились со своей задачей. Они ослабили дорожную одежду, эксплуатация дороги в таком виде в осенне-зимний период привела к полному ее разрушению. Дополнительные затраты, связанные с разрушением дорожного полотна после снятия верхнего слоя асфальта будут предъявлены им в качестве убытков».

По мнению же общественников, не в подрядчиках дело, а виной всему неквалифицированная работа отдельных специалистов местных органов власти.»Тендеры на ремонтные работы проводятся поздно, из-за чего исполнители вынуждены выполнять работы в сжатые сроки, а завершать их в конце осени, когда все чаще идут дожди и снег. Администрация может заранее подготовить проектную документацию по наиболее проблемным участкам и уже в начале года разыгрывать тендеры, чтобы весной-летом новые дороги были готовы. Также необходим более пристальный и поэтапный контроль качества, хода и сроков выполнения работ, а также погодных условий, при которых они ведутся. Кроме того, заказчику, коим является администрация города, стоит обязывать подрядчика осуществлять входной контроль качества материалов», — отметил общественник Олег Рубцов.

А тем временем, впереди очередной тендер на ремонт дорог, его объявят 10 мая. В планах чиновников — починить самые проблемные дорожные участки до 1 сентября.

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Городское благоустройство
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