Юрий Селиванов, , 18:14 — REGNUM

Если сравнивать то, как отметили в Москве первую годовщину одесской трагедии в 2015 году и сегодня — три года спустя после расправы, то это, как говорят одесситы — «две большие разницы».

Тогда на Аллею городов-героев в Александровском парке у стен Кремля пришли десятка три одесситов. И чувствовали они себя, чему я живой свидетель, далеко не лучшим образом. Потому что тогда казалось невозможным пробить ту глухую стену информационной изоляции, которой окружили эту явно невыгодную Западу тему так называемые «мировые СМИ».

И надежды киевской хунты на то, что внимание к этому небывалому в мирное время преступлению постепенно сойдет на нет и всё, как-нибудь, само собой рассосется, казались отнюдь небеспочвенными.

Теперь уже ясно, что ставка преступников на забвение их злодеяния оказалась несостоятельной. Сегодня к мраморной стеле города-героя Одессы пришло как минимум в 5 раз больше людей, чем два года назад. Причем, это только те, кого я видел своими глазами.

Если кто-то решил, что это включился пресловутый «админресурс» и туда набежали стройные ряды сорванных с лекций студентиков с красивенькими плакатиками, то ничего похожего! Люди пришли самые разные — кто сам, кто всей семьёй. И было видно, что пришли по своей воле. И на сей раз это были далеко не только одесситы. Практически все украинские регионы, представленные в Москве людьми, бежавшими от террористического киевского режима, пришли поддержать одесситов, горе которых сегодня воспринимается ими как общее горе всей Украины.

Не остались в стороне и россияне. Как те, кто уже принял непосредственное участие в борьбе против узурпаторов власти на Украине, а также московские журналисты и политологи, так и рядовые граждане. Которые, узнав по какому поводу столь многолюдное собрание, говорили, что хорошо информированы об этой трагедии, выражали свою солидарность с Одессой и соболезновали её утратам.

И еще одно весьма любопытное, на мой взгляд, наблюдение. Растерянность и даже отчаяние, которые были характерны для одесситов два года назад, сегодня напрочь отсутствовали. Напротив ощущалось, что люди трезво оценивают ситуацию и смотрят в будущее с достаточным оптимизмом. И не просто смотрят, но и явно готовы его приближать. Так, например, ваш покорный слуга сегодня получил сразу два деловых предложения по поводу дальнейшего участия в информационной борьбе с режимом. Ничего подобного раньше определенно не было.

Таким образом, поистине гигантский труд, который был проделан за эти три года, одесской, адекватной часть украинской, российской и зарубежной общественностью, по информированию всего мира о событиях в Одессе, увенчался весомым и зримым результатом.

Информационная блокада, организованная преступным режимом и его западными покровителями, очевидным образом прорвана. И теперь нарастание волны правды об одесской Хатыни уже не остановить. Вплоть до тех пор, пока она не превратится во всесокрушающий девятый вал, несущий палаческому киевскому режиму неминуемую погибель.

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