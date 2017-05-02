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В «Пулково» отработали действия при ЧП, напоминающем инцидент в «Храброво»

Общество

В ходе учений отрабатывалось спасение пассажиров и экипажа самолета, приземлившегося без шасси

Учения в «Пулково»
Иллюстрация: ООО «ВВСС»
Учения в «Пулково»

Санкт-Петербург, 2 мая 2017, 17:54 — REGNUM  В петербургском аэропорту «Пулково» в ходе плановых весенних учений по проведению аварийно-спасательных работ отработали реакцию на чрезвычайную ситуацию, которая схожа с авиапроисшествием, случившимся в начале 2017 года в калининградском аэропорту «Храброво».

«Завязкой» учений в «Пулково», проведенных совместно с экстренными службами города Санкт-Петербурга, стала аварийная посадка самолета Ан-148 с не вышедшим шасси, сообщили ИА REGNUM 2 мая в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) — управляющей компании аэропорта.

Напомним, 3 января в «Храброво» аэробус «Аэрофлота» совершил жёсткую посадку, сломав переднюю стойку шасси. Технический персонал калининградского аэропорта не смог оперативно эвакуировать лайнер, в результате чего последовал пассажирский коллапс: в течение двух суток не смогли вылететь 2452 пассажира.

Согласно легенде петербургских учений, за 30 минут до посадки в «Пулково» у самолета не вышла передняя стойка шасси, а резервные системы не сработали. В аэропорту был объявлен сигнал «Тревога». Пожарные расчеты за три минуты прибыли к точке сбора для подготовки полосы к приему аварийного самолета. ВПП заранее обработали противопожарной пеной.

Согласно сценарию учений, при посадке под фюзеляжем самолета все-таки загорается разлитое топливо. Пожарно-спасательная команда незамедлительно приступает к тушению пожара. После ликвидации пламени начинаются аварийно-спасательные работы по эвакуации пассажиров и экипажа.

«Тренировка по данной легенде проходили в аэропорту «Пулково» в течение четырех дней, что позволило принять в них участие сотрудникам всех оперативных смен, входящих в аварийно-спасательную команду аэропорта», — отметили в управляющей компании аэропорта.

Учебные аварийно-спасательные работы прошли в полном соответствии с требованиями регламентирующих документов, работа всех служб, привлеченных к учениям, оценена положительно, отметили в ООО «ВВСС». Следующие плановые учения в «Пулково» состоятся осенью.

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Как пояснили ранее ИА REGNUM в петербургском аэропорту «Пулково», в случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с воздушным судном, норматив прибытия аварийно-спасательной команды к пострадавшему самолету составляет всего 3 минуты.

Помимо пожарной техники, аэропорт «Пулково» располагает специальной техникой, предназначенной для эвакуации воздушного судна. В ее составе: электростанция, самоходный трап, пневмотканевые подъемники, эвакуационная тележка, платформа для эвакуации самолета, спецтележки для перевозки аварийно-спасательного оборудования, прицепы-тяжеловозы.

«Время эвакуации воздушного судна может варьироваться в зависимости от параметров ЧС, необходимого объема процедур со стороны контролирующих и следственных органов и прочего», — отметили в ООО «ВВСС» и напомнили, что в «Пулково» две автономные взлетно-посадочные полосы, которые могут принимать и отправлять самолеты независимо друг от друга.

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Строительство и состояние аэропортов
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