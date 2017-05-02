Севастопольский автовладелец отсудил полмиллиона рублей за яму на дороге

Севастополь, , 17:37 — REGNUM Севастопольский городской суд оставил без изменения решение Ленинский суда и удовлетворил исковые требования владельца автомобиля, попавшего в ДТП из-за наезда на выбоину в дорожном полотне. Одно из ведомств городского правительства должно выплатить пострадавшему 487 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая сообщили в пресс-службе городского суда.

По материалам дела, водитель автомобиля Honda, двигаясь по улице Индустриальная, попал в дорожную выбоину габаритами 160×70×9 см, что привело к разрыву шины. В результате автомобиль выехал за пределы проезжей части и столкнулся с бордюром и деревом. Водитель получил перелом кости лучезапястного сустава.

Пострадавший обратился с исковым требованием к ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». После двух экспертиз специалисты подтвердили, что причиной ДТП стало ненадлежащее содержание дороги, габариты не огороженной выбоины значительно превысили ГОСТ.

Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования пострадавшего, городской суд оставил решение в силе. Таким образом, ГКУ Севастополя обязано компенсировать водителю материальный ущерб и моральный вред, расходы на адвоката и государственную пошлину — а всего 487 тыс. рублей. Ответчик также оплатит инициированные им экспертизы стоимостью 33 тыс. рублей.