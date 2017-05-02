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Родственники погибших под оползнем киргизстанцев получат по 85 тыс. рублей

Общество

В регионах Киргизии участились случаи схода земляных масс. Тенденция сохранится до августа

Бишкек, 2 мая 2017, 17:34 — REGNUM  Фонд президента Киргизии окажет материальную помощь в сумме 700 тыс. сомов (593 тыс. рублей) родственникам семи семей, погибших из-за схода оползня в селе Аюу в Ошской области. Как сообщила пресс-служба главы государства, соответствующее распоряжение Алмазбек Атамбаев подписал сегодня, 2 мая.

Отметим, что по информации МЧС, с начала 2017 года в Ошской области были зафиксированы 45 случаев схода оползней. Из них 28 привели к возникновению чрезвычайных ситуаций, в том числе: в Узгенском районе — 17, в Алайском районе — 5, в Кара-Кульджинском — 3, в Кара-Суйском — 2 и в Чон-Алайском — 1.

При этом при участии Министерства чрезвычайных ситуаций 225 семей общей численностью в 1 345 человек были эвакуированы из оползне‑ и селеопасных зон, пишет «Zanoza.kg».

В интервью радио «Марал» директор Департамента мониторинга чрезвычайных ситуаций МЧС Киргизии Анаркул Айталиеврассказал о том, что в стране насчитывается 4532 оползнеопасных участка, из которых в Узгенском районе — 272.

Также он отметил, что основными причинами участившихся случаев схода земляных масс стали землетрясения и обильные осадки. «Главным образом активизация оползней приходится на весенние месяцы. Иногда может доходить и до июня. Но этот год выдался очень дождливым, и мы прогнозируем, что оползни, которые начались с января, продлятся до августа», — резюмировал Айталиев.

ИА REGNUM напоминает, что 29 апреля 2017 года в селе Аюу в Узгенском районе Ошской области Киргизии в результате схода оползня погибли 24 местных жителя, в том числе 9 детей, а также были разрушены 7 жилых домов. Впоследствии земляными массами были уничтожены еще 13 домов в двух соседних селах, жителей которых заблаговременно эвакуировали из опасных зон.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Киргизии выделят 105 гектаров земли для переселенцев из опасных зон

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