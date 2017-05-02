У посольства Украины в Риге почтили память погибших в Одессе

Рига, , 17:43 — REGNUM В Риге сегодня, 2 мая, напротив посольства Украины прошел митинг памяти по погибшим в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, сообщает портал Mixnews.lv.

Около 40 человек держали плакаты с надписями «Когда будет мемориал погибшим?», «Прошло три года с момента преступления властей Киева в Одессе. Мы это злодеяние не забудем!» и «Не смоют годы позора киевских властей».

«Огонь Одессы горит теперь в сердце каждого честного и неравнодушного человека и мы не можем молчать и бездействовать! Наша задача — не позволить забыть Одесскую трагедию — одно из первых преступлений Украины в этой войне. Забвение и равнодушие грозят повторением — не допустим этого!» — говорилось в заявлении организаторов.

Напомним, 2 мая 2014 года в ходе массовых беспорядков в Одессе, согласно официальным данным, погибли 48 человек, более 200 получили ранения. По данным родственников погибших, жертв намного больше. Украинские власти так и не провели расследования этого преступления. Виновные наказаны не были.