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В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»

Общество

В 1942 году на строительстве железной дороги «Ростов – Берлин» погибли тысячи советских граждан

Воронеж, 2 мая 2017, 17:30 — REGNUM  Останки 26 советских военнопленных, погибших при строительстве железной дороги «Ростов — Берлин», обнаружили поисковики в Каменском районе Воронежской области. Их торжественное перезахоронение состоится 5 мая в поселке Каменка, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель историко-патриотического объединения «Дон» и руководитель экспедиции в Каменский район Михаил Сегодин.

Поисковые работы стартовали в конце апреля — они проводятся рядом с селом Ярки, где в годы Великой Отечественной войны находился лагерь военнопленных. На данный момент найдены останки 26 человек. Установить их личности невозможно — личных вещей, солдатских медальонов не обнаружено.

«Пока нашли очень мало, к сожалению, это неожиданно, но работы еще ведутся», — пояснил Сегодин.

Торжественное перезахоронение останков намечено на 5 мая, оно состоится в поселковом парке Победы.

Михаил Сегодин также сообщил, что параллельно на территории Воронежской области поисковики проводят еще несколько экспедиций. Так, в Рамонском районе, на территории базы отдыха «Лесная сказка», из реки ведется подъем самолета. Работы идут уже вторую неделю и осложняются тем, что самолет находится на большой глубине — около семи метров, при этом только один метр — вода, остальное — грунт под водой. Сейчас удалось поднять основной двигатель и бортовые номера. Также работы по подъему самолета ведутся и в Воронеже, на реке Усманка. В Богучаре поисковики уже обнаружили останки 18 красноармейцев, в Верхнем Мамоне подняты останки девяти человек.

Проект «Берлинка — дорога на крови» реализуется воронежскими поисковиками с 2010 года — по «народному названию» железнодорожной ветки Каменка — Острогожск в Воронежской области.

Летом 1942 года немецко-фашистские войска оккупировали правобережье Дона на территории Лискинского, Каменского и Острогожского районов. Взять узловую станцию Лиски не удавалось, и это лишало немцев возможности переброски военной техники и живой силы в район ожесточённых боёв под Сталинградом и на Кавказ. Для решения этой задачи было начато строительство железнодорожной ветки Каменка — Острогожск протяжённостью 36 километров, соединяющей западное и южное направления в обход Лисок. Дорога строилась советскими военнопленными и мирными жителями.

За это время на оккупированной территории Воронежской области нацистами было создано более 40 концентрационных лагерей, в которые согнали более 100 тысяч человек. Жертвами кровавого строительства стали тысячи советских граждан. Строительство и эксплуатация «дороги на крови» была прервана Острогожско-Россошанской операцией, которую в январе 1943 года начали советские войска. В апреле 2013 года в Каменке открылся мемориал «Дорога на крови».

Воронежские поисковики (вместе с коллегами из других регионов) сегодня разыскивают останки погибших при строительстве дороги в Каменском и Острогожском районах, в предполагаемых местах размещения лагерей. За время реализации проекта были обнаружены, эксгумированы и торжественно захоронены останки 775 советских военнопленных.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Воронежем найдены массовые захоронения бойцов Красной Армии

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Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны
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