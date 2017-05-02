«Remember Odessa. Stop fascism»: в Москве вспоминали жертв Дома профсоюзов

Москва, , 18:04 — REGNUM В Александровском саду Москвы прошла акция памяти жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов. Участники возложили цветы к тумбе «Одесса» и выпустили в небо черные и белые шары с надписью «Remember Odessa. Stop fascism», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Присутствующие напомнили о событиях 2014 года и заявили о необходимости сохранить память о трагедии. На протяжении акции участники держали в руках фотографии убитых одесситов.

Так как мероприятие не было согласовано с правоохранительными органами столицы, выпустить шары в Александровском саду участникам не разрешили. Однако после возложения цветов к тумбе, активистов проводили до Кремлевской набережной, где шары взлетели в небо.

Отметим, что работа московской полиции удостоилась отдельной благодарности. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM участники, понимание и деликатность, проявленные в отношении пришедших к тумбе, заслуживают самой высокой оценки.

Напомним, 2 мая 2014 в Доме профсоюзов в Одессе украинскими радикалами были заживо сожжены и зверски убиты 46 человек.

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