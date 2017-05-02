Вторник, 2 Мая 2017 года
18:53:32 МСК

В апреле Грузию посетили более 500 тысяч человек

Общество

Число визитов с целью туризма выросло на 29,7%

Тбилиси, 2 мая 2017, 17:32 — REGNUM  В апреле 2017 года Грузию посетили 510 594 человек. По информации МВД Грузии, это на 10,2% выше показателя аналогичного периода 2016 года. В целом за январь-апрель в Грузию было нанесено 1 776 719 визитов, что на 11,1% выше показателя за первые четыре месяца 2016 года.

В том числе, 222 622 визита в апреле было совершено с туристическими целями, что на 29,7% выше показателя за апрель прошлого года. Транзитом в Грузии побывали 107 865 человек, что на 0,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. А число визитов с другими целями уменьшилось на 2,1% (до 180 107 визитов).

Первое место по посещению Грузии занимает Армения, число визитов из которой в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 13,2%. Далее следуют Азербайджан (+7,1%), Турция (число посещений из которой сократилось на 19,2%). На четвертом месте — Россия, визиты из которой выросли на 16,5%. За ней следуют Украина (+27,2%), Иран (+183,9%).

Высокими темпами роста визитов в Грузию среди стран Евросоюза отличаются Германия (+43%), Польша (+30%), Франция (+30%), Великобритания (+26%), среди стран Ближнего Востока — Израиль (+67%), среди стран Средней Азии — Казахстан (+18%), Узбекистан (+190%), Туркмения (+113%). На 28% выросло число визитов в Грузию из Белоруссии, на 17% — из США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
02.05.17
Авигдор ЭскинИзраиль как манифест победы библейского пророчества
Тель-АвивИзраиль Российско-израильские отношения Политика
NB!
02.05.17
В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»
ВоронежРоссия Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны Общество
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
«У леса не стало хозяина»: Очередная огненная трагедия в Сибири
ИркутскРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
ещё главное