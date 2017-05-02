Вторник, 2 Мая 2017 года
17:24:43 МСК

В Крыму курортный сбор составит не более 50 рублей

Общество

По крайней мере на первом этапе

Симферополь, 2 мая 2017, 17:11 — REGNUM  Курортный сбор в Крыму на первом этапе не должен превышать 50 рублей в день. Об этом 2 мая заявил глава парламентского комитета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передает РИА Новости.

Начинать надо с минимума, поэтому я думаю, что приемлемым и идеальным было бы на начало эксперимента до 50 рублей в день. Курортный сбор не должен бить по карману наших туристов», — заявил Черняк.

По его мнению, Крыму тяжело конкурировать с Турцией, которая «демпингует цены на отдых», поэтому приступать к эксперименту со 100 рублей было бы неразумно. «Этот процесс должен идти взвешено и поэтапно», — отметил чиновник.

Ранее крымские власти рассчитывали на введение разового платежа — предлагалось брать с туристов от 50 до 300 рублей за весь период пребывания. Звучали даже предложения взимать сбор только в высокий сезон, либо один раз в год независимо от числа визитов.

Министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий при этом утверждал, что если в законе закрепят ежедневный платеж, Крым может вообще отказаться от участия в эксперименте, как это сделал Севастополь.

Читайте также: Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора

В конце апреля правительство одобрило законопроект о курортном сборе, который должны уплачивать постояльцы официально зарегистрированных объектов размещения — гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и турбаз. Сбор планируется ввести с 1 января 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

В соответствии с законопроектом, одобренным правительством РФ, за регионами остается право вводить или не вводить «курортный сбор» на своей территории. Если будет принято положительное решение, то региональные власти сами установят размер сбора: законопроект определяет только его максимальный уровень — 100 рублей в день.

При этом от сбора освобождаются герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды I и II групп, дети до 18 лет и студенты, а также те, кто постоянно живет и работает в указанных регионах или имеют там собственное жилье. Перечень льготников могут расширить региональные власти.

Предполагается что собранные средства будут направляться на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Законопроект предусматривает создание специального Фонда развития курортной инфраструктуры, в который будут поступать деньги с курортного сбора.

Читайте ранее: Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм в Крыму
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
Что будет с ценами на нефть после продления сделки ОПЕК по нефти?
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.05.17
«У леса не стало хозяина»: Очередная огненная трагедия в Сибири
ИркутскРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?
СочиКраснодарский крайРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
NB!
02.05.17
Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
В Удмуртии на турнире «Что? Где? Когда?» отравились более 50 детей
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Иран надеется на иностранные деньги
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.05.17
Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий
КазаньРоссия Кладбищенский вандализм Происшествия
NB!
02.05.17
Законопроект, ускоряющий вынесение приговоров, внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Либо будет контроль над правительством, либо полномасштабный кризис
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
ещё главное