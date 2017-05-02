В Крыму курортный сбор составит не более 50 рублей

Симферополь, , 17:11 — REGNUM Курортный сбор в Крыму на первом этапе не должен превышать 50 рублей в день. Об этом 2 мая заявил глава парламентского комитета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передает РИА Новости.

Начинать надо с минимума, поэтому я думаю, что приемлемым и идеальным было бы на начало эксперимента до 50 рублей в день. Курортный сбор не должен бить по карману наших туристов», — заявил Черняк.

По его мнению, Крыму тяжело конкурировать с Турцией, которая «демпингует цены на отдых», поэтому приступать к эксперименту со 100 рублей было бы неразумно. «Этот процесс должен идти взвешено и поэтапно», — отметил чиновник.

Ранее крымские власти рассчитывали на введение разового платежа — предлагалось брать с туристов от 50 до 300 рублей за весь период пребывания. Звучали даже предложения взимать сбор только в высокий сезон, либо один раз в год независимо от числа визитов.

Министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий при этом утверждал, что если в законе закрепят ежедневный платеж, Крым может вообще отказаться от участия в эксперименте, как это сделал Севастополь.

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В конце апреля правительство одобрило законопроект о курортном сборе, который должны уплачивать постояльцы официально зарегистрированных объектов размещения — гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и турбаз. Сбор планируется ввести с 1 января 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

В соответствии с законопроектом, одобренным правительством РФ, за регионами остается право вводить или не вводить «курортный сбор» на своей территории. Если будет принято положительное решение, то региональные власти сами установят размер сбора: законопроект определяет только его максимальный уровень — 100 рублей в день.

При этом от сбора освобождаются герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды I и II групп, дети до 18 лет и студенты, а также те, кто постоянно живет и работает в указанных регионах или имеют там собственное жилье. Перечень льготников могут расширить региональные власти.

Предполагается что собранные средства будут направляться на развитие туристической инфраструктуры в регионах. Законопроект предусматривает создание специального Фонда развития курортной инфраструктуры, в который будут поступать деньги с курортного сбора.

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