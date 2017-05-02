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В Ярославле почтили память жертв «Одесской Хатыни»

Общество

Официальные власти на мероприятии отсутствовали

Акция «Помним» в Ярославле
Алексей Яковлев © ИА REGNUM
Акция «Помним» в Ярославле

Ярославль, 2 мая 2017, 16:59 — REGNUM  В Ярославле прошла акция «Помним», посвященная памяти жертв трагедии, произошедшей 2 мая 2014 в одесском Доме профсоюзов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы акции.

Уже в третий год подряд ярославцы чтят память одесситов, погибших от рук украинских националистов. Участники акции выложили из свечей слово «Помним». На одном из плакатов — требование найти виновных.

Это единственная в Ярославле акция, посвящённая событиям трёхлетней давности. Ее организатор — ярославское отделение партии «Партия Великое Отечество».

«Я специально беру разрешение на пикет не от партии, а от себя лично. Может кому-то не нравятся идеи нашей партии, поэтому хочется дистанцироваться от наших политических взглядов и сосредоточиться на трагедии, которая произошла в Одессе. Это ведь современная Хатынь и мы не должны такого забывать», — сказал председатель ярославского отделения партии «Партия Великое Отечество» Игорь Черанёв.

Организаторы акции отметили, что людей на акцию пришло немного. Официальные власти Ярославля и области участия в ней не принимали.

Напомним, что ранее Владимир Путин, подводя итоги переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил, что мировое сообщество не имеет права забывать о событиях в Одессе, когда украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Президент России обратил отдельное внимание на то, что виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Читайте ранее в этом сюжете: Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин

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