Разрушенный вандалами памятник красногвардейцам восстановили на Ставрополье

Ставрополь, , 16:56 — REGNUM В Кисловодске восстановлен разрушенный вандалами памятник красногвардейским партизанам, погибшим в годы гражданской войны. К нему вскоре будет поставлена ограда и памятник откроют ко дню 72 годовщины Великой Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты Кисловодска.

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Монумент был установлен в районе замка Коварства и Любви после гибели партизанов Федора Вашкевича и Николая Катыхина. Они погибли там, оставшись в горах при отступлении Красной Армии в 1919 году. Один из них был убит, а второй схвачен белогвардейцам, подвержен пыткам и повешен.

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В память о гибели партизанив был установлен памятник, но позже он был разрушен вандалами. Спустя годы его восстановили при поддержке местной администрации, депутатов и предпринимателей. Акцию по сбору средств и восстановлению памятников провела команда активистов.

«Осталось сделать оградку и к 9 мая официально открыть памятник», — поделился в соцсетях один из организаторов акции.

«Мы любим Россию мы любим свою историю (орфография и пунктуация автора сохранены)», — написал в соцсетях активист.

В комментариях добавлено, что раньше к памятнику был проложен мостик через реку, но теперь его нет. Памятник расположили так, чтобы не надо было переходить реку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 год на восстановление и ремонт памятников времен Великой Отечественной войны затрачено свыше 30 млн рублей. Они должны быть приведены в порядок ко Дню Победы 9 мая.

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