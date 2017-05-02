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Антарктиду ждет рекордный наплыв туристов из Китая

Общество

В 2017 году Антарктиду планируют посетить более 5 тыс. жителей КНР

Антарктида
Иллюстрация: Pixabay.com
Антарктида

Пекин, 2 мая 2017, 16:49 — REGNUM  Согласно последним данным, опубликованным китайским туристическим сервисом Ctrip, одним из новых популярных туристических направлений среди граждан КНР стала Антарктида. Рекордный рост продаж туристических путевок в Антарктиду обуславливается непрекращающимся ростом доходов китайских граждан.

По прогнозам специалистов, в 2017 году Антарктиду посетят более 5 тыс. граждан КНР, в то время как в 2007 г. континент посетили всего 99 китайцев. По итогам года ожидается, что Китай займет второе место после Соединенных Штатов по количеству граждан, посетивших Антарктиду, пишет «Жэньминь жибао».

По итогам 2015 года «ледяной материк» посетили более 38 тыс. иностранных граждан, 4,1 тыс. из которых — граждане КНР.

Средняя стоимость поездки в Антарктиду колеблется в пределах 70−160 тыс. юаней в зависимости от типа размещения. При среднем доходе жителей крупных городов КНР в размере 40−60 тыс. юаней, все больше жителей Китая отдают предпочтение необычным туристическим направлениям.

По мнению профессора Педагогического университета Пекина Лю Цайши, количество граждан КНР, желающих посетить Антарктиду, будет неуклонно расти. По прогнозам на 2020 год, к Южному полюсу отправятся уже более 8 тыс. жителей Китая.

Как сообщало ИА ранее, в 2016 году национальный парк «Русская Арктика» посетили 954 туристов. В 2015 году парк принял 1225 посетителей, в 2014 году — 738 туристов. В 2016 году территорию национального парка посетили представители 40 стран.

Читайте ранее в этом сюжете: «Русскую Арктику» чаще всего посещают туристы из Китая

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