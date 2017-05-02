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Главными евроскептиками в Прибалтике оказались латвийцы

Общество

Позитивную оценку членству в ЕС дали 45% респондентов

Рига, 2 мая 2017, 16:29 — REGNUM  Жители Латвии стали более скептичны в отношении членства страны в Европейском союзе. ПорталLsm.lv напоминает, что в состав ЕС Латвия вошла 1 мая 2004 года. На референдуме вступление страны в союз поддержали 67% граждан при явке 71,5%. Выборы в Европарламент, которые прошли сразу после присоединения, вызвали намного меньший интерес — в них приняли участие 40% граждан, имеющих право голоса.

Несмотря на экономический кризис, геополитические вызовы и выход Великобритании из ЕС, 57% европейцев по-прежнему позитивно оценивают участие своей страны в Евросоюзе. Латвийцы при этом настроены скептически — позитивную оценку, по данным Eurobarometer, в 2017 году давали 45% респондентов, тогда как в Литве и Эстонии — соответственно, 65% и 67%.

Напомним, 1 мая 2004 года в ЕС вступили Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Кипр, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Венгрия.

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